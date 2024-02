Estudante PCD comemora aprovação em medicina na UnB

BA Bruno Azambuja* ST Sofia Thomas*

Ghabriel Alves Amorim, 19 anos, se tornou calouro de medicina da Universidade de Brasília (UnB). O estudante, deficiente físico e morador da Cidade Ocidental, não esconde a emoção por realizar o sonho de estudar na UnB: “Depois de todas as dificuldades que passei, com tudo aparentando dar errado, hoje, posso dizer que venci”, comemorou, em meio aos gritos e abraços que se multiplicavam pelo Teatro de Arena do campus Darcy Ribeiro nesta segunda (5), com a divulgação da lista dos aprovados no Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2021/2023.

Seu caminho até um dos cursos mais concorridos do país foi difícil: sem muitas condições, estudou por conta própria através do YouTube. O jovem foi aprovado no vestibular, mas pela distância entre sua casa e o campus, não chegou a tempo para a comemoração. Hoje, aproveitou a festa do PAS para conhecer seus veteranos.

Para frequentar as aulas, ele vai enfrentar novos desafios. "Ainda não sei como irei vir para a faculdade por conta da minha condição e pela distância, mas eu, com certeza, não vou perder essa oportunidade na minha vida", afirma.

Ângela Amorim Menezes, 43 anos, mãe de Ghabriel, se emocionou com a recepção que o filho recebeu dos futuros colegas de curso. "Agora ninguém vai poder subestimar ele, mesmo cadeirante, meu filho mostrou do que é capaz ao passar em medicina", comemora a cuidadora de idosos.



Apoio da família

Coberta de farinha e tinta, Ana Beatriz, 17 anos, comemorou nesta segunda-feira (5) a aprovação no PAS. Estudante de escola pública, a garota já havia sido aprovada em relações internacionais no vestibular da UnB, no início de janeiro, mas foi nesta terça que conseguiu a vaga no curso dos sonhos: direito. Ela é uma dos 1.773 aprovadas no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da universidade para ingresso em 2024.

Confiante no resultado, Ana trouxe toda a família para comemorar, a avó e os pais. Com lágrimas nos olhos, Maria Aparecida da Silva, 65 anos, a avó orgulhosa, diz que a conquista da neta é uma vitória de toda a família.



