Universidade Positivo abre inscrições para vestibular de medicina

A Universidade Positivo (UP) está com inscrições abertas até 15 de outubro para a prova tradicional de medicina. A avaliação será realizada no sábado (19/10), no campus Ecoville da UP em Curitiba, Paraná. O início das aulas para os candidatos selecionados está previsto para o primeiro semestre de 2025.

Com taxa de inscrição de R$ 350, prova vai das 10h às 14h, com conteúdos de todos os componentes curriculares, conforme o edital. O gabarito será divulgado no dia 21 de outubro, a partir das 10h e o resultado, no dia 24 de outubro, a partir das 14h, no site da Universidade Positivo.

Os estudantes aprovados em primeira chamada deverão efetuar a matrícula entre os dias 24 e 26 de outubro. Já aqueles estudantes convocados em segunda chamada terão de 29 a 31 de outubro para se matricular.

Serviço

Prova tradicional de medicina da Universidade Positivo (UP)

Inscrições: até 15/10/2024, no site da UP

Taxa: R$ 350

Prova: sábado (19/10), das 10h às 14h

Divulgação do gabarito: 21/10, a partir das 10h

Divulgação do resultado: 24/10, a partir das 14h

Matrícula primeira chamada: 24 a 26/10

Matrícula segunda chamada: 29 a 31/10