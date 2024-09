CB Correio Braziliense

UniSul está com inscrições abertas para o vestibular de medicina - (crédito: Divulgação/ UniSul)

A Universidade do Sul de Santa Catarina (UniSul) está com inscrições abertas para o vestibular de medicina, integrante da Inspirali, uma das principais empresas de ensino superior de medicina no Brasil. As vagas são para as unidades de Tubarão e Palhoça, e os interessados têm até 19 de setembro para efetuar a inscrição pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) (www.vunesp.com.br) ou diretamente pelo portal da UniSul (www.unisul.br).

De acordo com o ranking Times Higher Education World University 2022, a UniSul é a primeira colocada entre as universidades privadas de Santa Catarina e a terceira em todo o Estado, além de ocupar a quarta posição na região Sul do Brasil. Entre os diferenciais do curso de medicina na faculdade estão metodologias de ensino inovadoras, que promovem uma formação prática aliada à pesquisa.

A universidade também possui parcerias com 60 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na Grande Florianópolis, Tubarão e Capivari de Baixo, além de atuar em hospitais regionais, como da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Outro diferencial é o foco na investigação científica, incentivando a inovação e a busca por soluções eficazes para os desafios da saúde.