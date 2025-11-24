Convest libera locais de provas para a segunda fase do vestibular da Unicamp

Correio Braziliense

Universidade de Campinas (Unicamp) abriu inscrições para vestibular 2025 - (crédito: Divulgação/Unicamp)

Por Gabriela Braz

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) liberou a consulta aos locais de prova para a segunda fase. As provas serão aplicadas em 30/11 e 1/12. Estão aprovados para fazer a segunda fase, 13.045 candidatos. No ingresso pelo Vestibular 2026, são oferecidas 2.530 vagas em 69 cursos de graduação da Unicamp. Os candidatos devem consultar individualmente, na área logada da página do Vestibular Unicamp 2026 https://bit.ly/43L0GA7 o local onde irão fazer a prova da segunda fase.

Leia também: Confira os gabaritos extraoficiais do primeiro dia de provas do Enem 2025

As provas serão aplicadas em São Paulo: Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba. Fora do Estado de São Paulo, recebem as provas do Vestibular Unicamp seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

A Comvest ressalta que os candidatos devem ficar atentos aos locais das provas, já que eles não serão necessariamente os mesmos onde realizaram a primeira fase.

Segunda fase

Para a segunda fase é constituída a prova comum com questões dissertativas relacionadas ao curso escolhido como 1ª opção (ciências biológicas/saúde; ciências exatas/tecnológicas, ciências humanas/artes) Cada questão dissertativa vale quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada. As provas obedecem à seguinte distribuição:

O Primeiro dia: prova comum a todos os candidatos, redação com duas propostas de texto (os candidatos escolhem uma para desenvolver), língua portuguesa e literatura (6 questões), língua inglesa (2 questões) e ciência da natureza (2 questões).

O Segundo dia: parte comum e específica, prova de matemática (6 questões para exatas/tecnológicas e 4 para as demais) e uma prova de ciências humanas (2 questões).

Para a prova de conhecimentos específicos: os candidatos que fazem ciências biológicas/saúde fazem biologia (7 questões) e química (5 questões). Candidatos de ciências exatas/tecnológicas fazem física (5 questões) e química (5 questões).E os candidatos de ciências humanas/artes fazem geografia (5 questões), história (5 questões), filosofia (1 questão) e sociologia (1 questão).

As Provas de habilidades específicas para os cursos de artes cênicas, artes visuais e dança, serão realizadas entre 3 e 5 de dezembro de 2025, somente em Campinas. A primeira chamada será divulgada dia 23 de janeiro e os convocados deverão efetivar a matrícula on-line (não presencial) nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026, pela página eletrônica da Comvest. As demais datas constam do calendário do Vestibular Unicamp 2026, disponível no site da Comissão.

Preparativos para o dia da prova

No dia da prova, os participantes devem estar no local de prova com pelo menos uma hora de antecedência, às 8h já que o acesso aos locais de prova será permitido impreterivelmente até às 9h da manhã (horário de Brasília). A duração do exame é de cinco horas em cada dia. Os candidatos deverão levar o documento de identidade original indicado na inscrição, caneta preta (em material transparente), lápis e borracha. É permitido o uso de régua transparente e compasso. É proibido a utilização de aparelhos celulares, relógios de qualquer tipo, quaisquer outros equipamentos eletrônicos, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, bandana/lenço, boné, chapéu e outros materiais estranhos à prova. Está permitido: água, sucos, chocolates e alimentos leves.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.