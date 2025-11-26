UDF abre dois cursos e promove Vestibular Solidário de Natal

Correio Braziliense

As inscrições para o doutorado estão abertas até 17 de novembro, pelo site do UDF.

Por Gabriela Braz

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) lançou mais dois cursos em sua grade curricular: engenharia agronômica e terapia ocupacional e abriu as inscrições para o Vestibular 2026 com uma novidade: o vestibular solidário de Natal, que transforma a taxa de inscrição em doação de alimentos ou brinquedos para instituições locais. As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://bit.ly/4abwT7C até 3 de dezembro.

A prova presencial do Vestibular Solidário de Natal será aplicada em 14 de dezembro, das 10h às 13h, contará com 35 questões e uma redação. Por meio do cupom: SOLIDÁRIO, o candidato poderá, a partir da nota obtida na prova, conquistar de 10% a 100% de desconto durante todo o curso (exceto para medicina), além da primeira mensalidade gratuita.

A universidade está inaugurando cursos que estão com altas demandas: engenharia agronômica e terapia ocupacional. As graduações se destacam pela proposta inovadora de ensino e pela formação prática alinhada às necessidades do mercado local, contando com um corpo docente altamente qualificado e experiente no setor.

Além do Vestibular Solidário de Natal, os candidatos também podem ingressar no ensino superior por meio do vestibular múltipla escolha, uma prova on-line ou presencial com resultado no mesmo dia. O vestibular redação, realizado pela internet no horário mais conveniente ou pela nota do Enem, que pode garantir bolsas de até 100% (exceto para o curso de medicina).

Os estudantes que quiserem usar a nota do Enem para cursar uma graduação, a instituição oferece uma condição especial: fazendo a matrícula usando o cupom Enem2025 automaticamente será concedido um desconto inicial de 15%, que poderá ser ampliado de acordo com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio.

