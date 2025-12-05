Vestibular 60+ da UnB: aulão de redação para candidatos inscritos

Alice Meira

O aulão ocorrerrá dentro do auditório da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) - (crédito: Bernardo Jr./Agencia Brasília))

Estão abertas inscrições para aula voltada exclusivamente para a terceira idade: o Aulão de Redação 60+. O evento é destinado aos candidatos inscritos que estão se preparando para ingressar na Universidade de Brasília (UnB) por meio do vestibular. Dentro da Biblioteca Nacional de Brasília, a aula presencial está agendada para quarta-feira (10/12), das 14h30 às 17h30. As inscrições são obrigatórias e devem ser feitas pelo link na biografia do instagram da biblioteca (@bibliotecanacionaldebrasilia).

Reconhecendo as particularidades desse público, o aulão tem como objetivo principal oferecer suporte pedagógico especializado e orientação direcionada, visando aumentar a confiança e a preparação dos participantes para a prova de redação. A ação é uma parceria da professora Paula Monteiro com o cursinho pré-vestibular Apoio Singular.

Para participar, além da inscrição, é necessário que os interessados se atentem ao sorteio. Devido à limitação de vagas, a participação será definida de maneira aleatória. Para garantir a transparência, o sorteio será filmado e o resultado será divulgado na terça-feira (9/12), no mesmo perfil em que foram feitas as inscrições.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.