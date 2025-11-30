Estudantes comentam temas da redação e prova do PAS

Correio Braziliense

Por Jailson Sena — Especial para o Correio. Após um ano inteiro de preparação, os alunos do terceiro ano do Ensino Médio realizaram na tarde deste domingo (30/11), a Prova de Avaliação Seriada (PAS), aplicada pela Universidade de Brasília (UNB). Os aprovados vão ingressar na instituição em 2026 nos cursos escolhidos pelos candidatos.

As estudantes do Centro de Ensino Médio Setor Leste, Lara Carvalho e Sara Lima, 18 anos, avaliaram a prova como complexa, mas de acordo com o que foi estudado em sala de aula.

"Achei uma prova complexa, mas ao mesmo tempo que eu achei complexa, eu achei que ia ser mais. Eu esperava que ia ser mais difícil, mas acho que o nível da prova tá bom. E foram os conteúdos cobrados mesmo que a gente estudou ao longo do ano", relata Lara, que quer cursar fisioterapia.

A redação tinha 3 possíveis temas para serem escolhidos: 'A atual crise de confiança na ciência'; 'Como nossa identidade é definida atualmente?' e 'Concepção de sucesso profissional na atualidade'.

Sara escolheu o segundo. "Era um tema que falava sobre identidade e eu foquei nele. Os outros eram sobre ciência e sucesso na sociedade. Tive que reler várias vezes o tema que escolhi para desenvolver a redação", conta a jovem que quer cursar psicologia.

O morador de Sobradinho João Pedro Souza, 18 anos, disse que não teve muitas dificuldades na prova por ter feitos simulados na escola.

"Na escola que eu estudo eles têm um programa voltado para fazer o PAS. As obras que caíram eu conhecia a maioria, então achei relativamente fácil. A redação, eu fiz um pouquinho, mas foi fácil também. Só tive dificuldades em matemática", relata João, que quer cursar Gestão Pública.