Aprovados comemoram resultado do vestibular 60+ da UnB

Lara Costa

Vestibular 60+ da UnB divulga resultados e aprovados comemoram - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, na tarde desta quarta-feira (21/1), o resultado da primeira chamada do vestibular 60+. O processo seletivo é voltado a pessoas com mais de 60 anos interessadas em ingressar na graduação. Nesta edição, foram ofetadas 224 vagas.

A divulgação ocorreu no Teatro de Arena da instituição e reuniu candidatos acompanhados de filhos, companheiros e netos. Entre os aprovados, o sentimento predominante era o de realização, especialmente para aqueles que ingressarão pela primeira vez no ensino superior.

Conquista

Acompanhada das duas filhas e do neto, Lígia de Fátima Silva, de 66 anos, foi aprovada no curso de turismo após três tentativas. “Essa é a área que mais me interessa e que se aproxima do meu trabalho. Vou me dedicar bastante para ser uma boa profissional”, afirmou.

Ela contou que já esperava um bom resultado, em razão das pontuações obtidas, e destacou o desejo de continuar ativa profissionalmente. “Tenho esperança de ainda atuar na área, estudar, trabalhar, me aperfeiçoar e me atualizar”, disse.

Já Marlene de Fátima Andrade, 67, comemorou a aprovação para museologia, embora não acreditasse na possibilidade. “Fiz a prova no dia do meu aniversário, em 14 de dezembro. Brinquei que poderia ganhar este presente, mas, de fato, não esperava”, celebrou a aposentada.

Comemoração em família

A aposentada Odine Ferreira de Souza, 65, conquistou o primeiro lugar no curso de ciências ambientais, após realizar o vestibular pela segunda vez. “Quero fazer um bom curso, gostar do que vou aprender e me manter com a mesma alegria com que estou entrando”, adiantou.

Ela acompanhou a divulgação do resultado ao lado do marido e do filho e contou que a conquista será comemorada em família. “Meu filho cursa ciências biológicas em Uberlândia, e meu marido sempre me apoiou. Com certeza, vamos celebrar juntos”, concluiu.

Serviço

Os(as) calouros(as) devem realizar o registro acadêmico a partir das 10h desta quinta-feira (22/1) até as 18h de sexta-feira (23/1), por meio do site do processo seletivo.