Calouros comemoram entrada na UnB após aprovação no vestibular

Correio Braziliense

Nova caloura em psicologia comemora cortando o cabelo - (crédito: Juliana Cabral CB/Press)

A nova caloura de psicologia Ana Cecília, de 19 anos, se surpreende com o nome na lista. Sem medo, Ana cumpre seu juramento e corta metade do cabelo em comemoração. O último ano de estudo foi marcado por aulas infinitas e muito cansaço, ficava a tarde toda no cursinho e sempre que estava no limite dava um tempo nos estudos. “Com calma, fiz a minha parte e confiei no processo”, ela conclui.

Resultado do Vestibular da UNB. Na Foto Ian Santos. (foto: Bruna Gaston/CB/D.A Press)

A comemoração contou com ovo e farinha na cabeça dos aprovados e muita alegria. Com tinta na cara, Ian Santos, de 20 anos, comemora a felicidade ao descobrir que passou em comunicação organizacional. Ian, já formado em design, estudou de forma independente para alcançar a aprovação naquilo que o tanto faz feliz: a área da comunicação.



Entre provas antigas e vídeos do YouTube, o rapaz aprendia em casa as matérias para o vestibular. “É sobre seguir seu sonho e ter esforço para estudar mesmo com as dificuldades”, ele afirma sua motivação diária para não desistir da sua vontade de cursar a segunda graduação.

Lorran Santos celebra o começo do ensino superior na graduação de direito (foto: Yandra Martins CB/Press)

Lorran Santos veio da Bahia aos 16 anos com a mãe que era graduanda em filosofia na UnB. Segundo ele, ela é uma inspiração e foi a motivação para seu esforço durante esses anos. Hoje, celebra seu nome na lista de convocados em seu curso dos sonhos: direito. Por ser de escola pública, duvidou de sua aprovação em um dos cursos mais concorridos.



Laura Rodrigues e seus familiares comemorando a aprovação em arquiterura e urbanismo (foto: Yandra Martis CB/ Press)

Laura Rodrigues, de 18 anos, pula e canta ao encontrar seu nome no meio de tantos outros. A jovem caloura de arquitetura e urbanismo teve um ano difícil e questionou sua capacidade de entrar na faculdade dos sonhos. Ela descreve o resultado como gratificante.

Jeferson Rodrigues, 63, e Suzeni, 51, já tinham certeza da aprovação da filha, nunca desacreditaram. Segundo eles, sempre estiveram presentes em todas as fases, essa é apenas mais uma etapa, como muitas que virão pela frente.

Resultado do Vestibular da UNB. Na Foto Natan Amorin e Rodrigo Bittencourt (foto: Bruna Gaston/CB/D.A Press)

Natan Amorim comemora a segunda colocação em medicina. A construção desse sonho começou dois anos atrás, quando decidiu estudar para um dos cursos mais concorridos do Brasil. Abdicou de saídas com os amigos, viagens, rede social e, hoje, celebra sua conquista. Ler seu nome no quadro dos convocados marca o início de uma nova fase. Após dois anos de estudo, o esforço trouxe resultado.

Orgulhoso da segunda colocação do filho, Rodrigo Bittencourt afirma “será um grande médico”. O pai, que cursou engenharia na Universidade de Brasília (UnB), relembrou sua trajetória no ensino superior e demonstrou entusiasmo com esta nova fase que se inicia para a família.