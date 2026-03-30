Fuvest divulga datas da 1° e 2° fases do Vestibular 2027

IV Ian Vieira*

Fachada do prédio da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) - (crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou as datas da 1ª e 2ª Fase do Vestibular 2027. A primeira etapa ocorrerá em 15 de novembro e a segunda, em 13 e 14 de dezembro. Já as inscrições poderão ser feitas entre 17 de agosto e 9 de outubro.

Na 1ª fase, o novo modelo que começará nesta edição, prevê uma prova com menos questões de múltipla escolha. Anteriormente, os candidatos respodiam 90 questões, a quantidade, agora, foi reduzida para 80, mantendo o tempo de prova. Com isso, haverá mais tempo para refletir sobre as perguntas que conectam conhecimentos de diferentes áreas.

As inscrições para o simulado da 1° fase da Fuvest se encerram na próxima terça-feira (31/3) e podem ser realizadas no site da Fuvest. Os estudantes interessados terão até as 12h para se inscrever no Simulado da Prova de Conhecimentos Gerais, que ocorrerá presencialmente em 26 de abril, nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

A lista de leituras obrigatórias também sofreu alterações em relação à do Vestibular 2026, embora ainda permaneça apenas com autoras mulheres. Os livros cobrados serão os seguintes: