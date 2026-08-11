Prazo acaba sábado: UnB recebe sugestões de obras para a prova do PAS 2027

JP João Pedro de Lara Resende

Programa Vem pra UnB busca aproximar estudantes do ensino médio da universidade - (crédito: Divulgação/UnB)

Faltam quatro dias para o fim da consulta pública que permite à comunidade opinar sobre as obras de referência da prova do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). O prazo, prorrogado pela universidade, se encerra neste sábado (15/8). A consulta é sobre a lista de obras da 2ª etapa do subprograma 2026-2028, que será aplicada em dezembro do ano que vem a estudantes que cursam o 2º ano do ensino médio. A participação é gratuita, aberta a qualquer pessoa e feita pelo sistema SIOPAS, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As obras do PAS não são apenas livros. A lista é dividida em cinco modalidades: músicas, artes visuais, artes cênicas, textos e produções audiovisuais. Elas funcionam como o repertório que contextualiza as questões da prova, e os itens são elaborados a partir dessas referências. Todas as obras selecionadas são de acesso livre ou domínio público, para que qualquer estudante possa consultá-las sem custo. No sistema, o participante pode sugerir a manutenção, a exclusão ou a substituição de cada obra, além de fazer indicações livres.

Por que participar

A seleção das obras passa por um processo que a UnB descreve como "coletivo e democrático". A Subcomissão de Obras do PAS, formada por professores da universidade e da educação básica — com representantes das redes pública, privada e de institutos federais —, conduz a revisão. Mas é a consulta pública que abre o processo à sociedade.

"Uma obra não é eterna. Depois de cobrar uma obra durante vários anos, não tem mais o que cobrar dela. A renovação é importante", afirmou o coordenador de Avaliações Práticas e Específicas do Cebraspe, Marcos Vinícius do Nascimento, em entrevista exclusiva ao Correio nesta terça-feira (11/8). As obras são atualizadas com o objetivo de alinhar o repertório às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de refletir a diversidade de linguagens artísticas e culturais.

O desafio, segundo Nascimento, é que nem todas as escolas oferecem aulas sobre as modalidades cobradas na prova. "Música é objeto de avaliação no PAS. Nem todas as escolas oferecem isso", disse. Por isso, a UnB também está produzindo 10 videoaulas sobre parte das obras, com previsão de lançamento até setembro, no canal Podvir UnB no YouTube.

Ciclo de revisão

A lista do PAS 1 (1ª etapa, voltada ao 1º ano do ensino médio) foi atualizada em janeiro de 2026. A do PAS 2, que está em consulta agora, deve ser concluída após o encerramento do prazo. A do PAS 3 (3ª etapa) tem previsão de conclusão até outubro de 2027. O ciclo completo de revisão acompanha o triênio 2026-2028, e a próxima matriz de avaliação, prevista para o triênio 2028-2030, incorporará todas as mudanças acumuladas.

O PAS foi criado em 1996, completa 30 anos em 2026 e preenche metade das vagas de graduação da UnB. A prova da 2ª etapa do subprograma 2026-2028, cuja lista de obras está em consulta, será aplicada em 13 de dezembro de 2026.

Anote

Consulta pública — Obras do PAS 2 (subprograma 2026-2028)

Prazo: até sábado, 15 de agosto de 2026

até sábado, 15 de agosto de 2026 Sistema: security.cebraspe.org.br/ siopas

security.cebraspe.org.br/ siopas Quem pode participar: qualquer pessoa

qualquer pessoa Modalidades: músicas, artes visuais, artes cênicas, textos e audiovisual O participante pode sugerir manter, excluir ou substituir cada obra

músicas, artes visuais, artes cênicas, textos e audiovisual O participante pode sugerir manter, excluir ou substituir cada obra Lista de obras do PAS 1 (2026-2028), para referência: vempraunb.unb.br/obras-pas-1- 2026-2028

vempraunb.unb.br/obras-pas-1- 2026-2028 Mais informações: cebraspe.org.br

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá