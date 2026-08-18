UCB abre vestibular de medicina com 130 vagas em Taguatinga

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com inscrições abertas para o vestibular de medicina com ingresso no 1º semestre de 2027. São 130 vagas para o curso no câmpus Taguatinga, em período integral, com inscrições até 14 de setembro, às 23h59, pelo site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest), em institutoibest.org.br. A taxa é de R$ 660, com pagamento via boleto até 15 de setembro. Podem concorrer candidatos que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino médio, com idade mínima de 16 anos até o encerramento das inscrições.
A avaliação é composta por prova objetiva de 50 questões — distribuídas entre língua portuguesa e literatura brasileira, língua inglesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza — e por prova de redação. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. A duração total é de quatro horas, no turno da tarde. O edital de convocação com locais e horários da prova será divulgado posteriormente. O resultado definitivo e a convocação para matrícula em primeira chamada estão previstos para 10 de novembro.
O curso de medicina da UCB tem duração de 12 semestres (seis anos). Algumas atividades ocorrem aos sábados e incluem aulas em unidades de saúde e hospitais conveniados. No processo seletivo do ano passado, a UCB ofertou 100 vagas para o mesmo curso.
Anote
Vestibular de Medicina — UCB 2027
- Vagas: 130;
- Inscrições: até 14 de setembro de 2026, às 23h59;
- Taxa: R$ 660 (boleto até 15/9);
- Prova: 18 de outubro de 2026, turno da tarde;
- Resultado: 10 de novembro de 2026;
- Local: câmpus Taguatinga (QS 07, Lote 01, EPCT);
- Inscrição: institutoibest.org.br;
- Edital: ucb.catolica.edu.br/cursos/
presencial/medicina.