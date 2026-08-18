UCB abre vestibular de medicina com 130 vagas em Taguatinga

Correio Braziliense

Câmpus Taguatinga da UCB: vestibular de medicina tem 130 vagas para o 1º semestre de 2027 - (crédito: UCB/ReproduÃ§Ã£o )

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com inscrições abertas para o vestibular de medicina com ingresso no 1º semestre de 2027. São 130 vagas para o curso no câmpus Taguatinga, em período integral, com inscrições até 14 de setembro, às 23h59, pelo site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest), em institutoibest.org.br. A taxa é de R$ 660, com pagamento via boleto até 15 de setembro. Podem concorrer candidatos que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino médio, com idade mínima de 16 anos até o encerramento das inscrições.

A avaliação é composta por prova objetiva de 50 questões — distribuídas entre língua portuguesa e literatura brasileira, língua inglesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza — e por prova de redação. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. A duração total é de quatro horas, no turno da tarde. O edital de convocação com locais e horários da prova será divulgado posteriormente. O resultado definitivo e a convocação para matrícula em primeira chamada estão previstos para 10 de novembro.

O curso de medicina da UCB tem duração de 12 semestres (seis anos). Algumas atividades ocorrem aos sábados e incluem aulas em unidades de saúde e hospitais conveniados. No processo seletivo do ano passado, a UCB ofertou 100 vagas para o mesmo curso.

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Vestibular de Medicina — UCB 2027