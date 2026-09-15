Uneb abre 5.497 vagas para o Vestibular 2027; inscrições até outubro

Correio Braziliense

As provas estão marcadas para 13 e 14 de dezembro. Durante a inscrição, o candidato indica o curso e turno da primeira e segunda opção, além da cidade onde deseja realizar as provas - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

*Por Ana Bispo Calisto

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abre, nesta terça-feira (15/9), as inscrições do Vestibular 2027. O processo seletivo oferece 5.497 vagas em cursos presenciais de graduação, distribuídas pelos câmpus da universidade. Prazo de inscrição vai até 7 de outubro, exclusivamente pela internet, no site vestibular.uneb.br. A taxa é de R$ 95 com pagamento até 8 de outubro.

Candidatos que se enquadrem nos critérios do edital podem pedir isenção da taxa de inscrição, mas somente nos dois primeiros dias das inscrições, 15 e 16 de setembro. Têm direito à isenção, entre outros grupos, candidatos egressos da rede pública de ensino da Bahia e servidores das universidades estaduais do estado. O prazo não pode ser prorrogado.

As provas estão marcadas para 13 e 14 de dezembro. Durante a inscrição, o candidato indica o curso e turno da primeira e segunda opção, além da cidade onde deseja realizar as provas. A relação de inscrições indeferidas será divulgada em 14 de outubro.

O edital de número 082/2026 foi publicado pela Uneb em 5 de setembro. A universidade disponibiliza atendimento ao candidato pelo Centro de Processos Seletivos pelo telefone (71) 3117-2352 e pelo e-mail cpsvestibular2027@uneb.br.

Anote

Inscrições: 15 de setembro a 7 de outubro

15 de setembro a 7 de outubro Taxa: R$ 95 (pagamento até 8 de outubro)

R$ 95 (pagamento até 8 de outubro) Isenção: solicitar em 15 e 16 de setembro (prazo não prorrogável)

solicitar em 15 e 16 de setembro (prazo não prorrogável) Vagas: 5.497

5.497 Relação de indeferidas: 14 de outubro

14 de outubro Provas: 13 e 14 de dezembro

13 e 14 de dezembro Inscrições: vestibular.uneb.br

vestibular.uneb.br Contato: (71) 3117-2352 | cpsvestibular2027@uneb.br

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sa