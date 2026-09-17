Inscrições abertas para simulado do vestibular da UFG

Correio Braziliense

Simulado oferecido pelo centro de ensino Apoio Singular - (crédito: Divulgação/Apoio Singular)

*Por Alice Ferreira

As inscrições para o primeiro simulado do vestibular da Universidade Federal do Goiás (UFG) oferecido pelo centro de ensino Apoio Singular estão abertas até 17 de setembro. A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio do formulário on-line, as vagas são limitadas.

A prova ocorrerá no próximo domingo (20/9) e será dividida em dois turnos. A redação e as 24 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias acontecem das 8h30 às 11h30. Já as 72 de ciências humanas, ciências da natureza e matemática serão das 14h30 às 18:30. O simulado tem o objetivo de testar conhecimentos e auxiliar na preparação para o dia da prova.

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Anote

Inscrições: até esta quinta-feira (17/9)

Data do simulado: 20 de setembro

Horário: 8h30 às 11h30/14h30 às 18h30

Inscrições: https://forms.gle/aKwkcczaazP7ueF67

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá