Inscrições abertas para simulado do vestibular da UFG

*Por Alice Ferreira
As inscrições para o primeiro simulado do vestibular da Universidade Federal do Goiás (UFG) oferecido pelo centro de ensino Apoio Singular estão abertas até 17 de setembro. A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio do formulário on-line, as vagas são limitadas.
A prova ocorrerá no próximo domingo (20/9) e será dividida em dois turnos. A redação e as 24 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias acontecem das 8h30 às 11h30. Já as 72 de ciências humanas, ciências da natureza e matemática serão das 14h30 às 18:30. O simulado tem o objetivo de testar conhecimentos e auxiliar na preparação para o dia da prova.
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Anote
Inscrições: até esta quinta-feira (17/9)
Data do simulado: 20 de setembro
Horário: 8h30 às 11h30/14h30 às 18h30
Inscrições: https://forms.gle/aKwkcczaazP7ueF67
*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá