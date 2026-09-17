Faculdade Anhanguera lança plataforma gratuita de estudos para o Enem

Correio Braziliense

Curso on-line que reúne mais de 6 mil videoaulas e 30 mil exercícios para revisão de conteúdos - (crédito: Divulgação/Faculdade Anhanguera )

*Por Alice Ferreira

A Faculdade Anhanguera desenvolveu um curso on-line com foco total em conteúdos para os estudantes que estão se preparando para o Exame nacional do ensino médio (Enem). A plataforma Foco Enem reúne mais de 6 mil videoaulas e 30 mil exercícios para revisão de conteúdos, ferramentas para organização dos estudos e para identificar onde é necessário maior atenção. Também são disponibilizadas aulas de redação que exploram técnicas de argumentação e uma ferramenta que acompanha o processo de evolução do estudante durante a preparação.

O acesso é gratuito e pode ser feito pelo celular, computador e tablet. O acesso exige cadastro na plataforma. Logo após a inscrição serão enviadas ao e-mail dos estudantes informações adicionais e orientações para o acesso. A plataforma ficará disponível até o dia 8 de novembro, primeiro dia de aplicação do exame.

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Anote

Link para a plataforma Foco ENEM: https://lps.anhanguera.com/preparacao-enem/?utm_id=pr_enem_2027&utm_source=pr_imprensa_foco_no_enem&utm_medium=referral&utm_campaign=preparacao-enem





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*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá