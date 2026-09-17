Faculdade Anhanguera lança plataforma gratuita de estudos para o Enem

A plataforma conta com videoaulas, questões e ferramenta de monitoramento da evolução dos estudos

Início Eu estudante Vestibular e PAS
Correio Braziliense
postado em 17/09/2026 19:19
Curso on-line que reúne mais de 6 mil videoaulas e 30 mil exercícios para revisão de conteúdos - (crédito: Divulgação/Faculdade Anhanguera )
Curso on-line que reúne mais de 6 mil videoaulas e 30 mil exercícios para revisão de conteúdos - (crédito: Divulgação/Faculdade Anhanguera )

*Por Alice Ferreira

A Faculdade Anhanguera desenvolveu um curso on-line com foco total em conteúdos para os estudantes que estão se preparando para o Exame nacional do ensino médio (Enem). A plataforma Foco Enem reúne mais de 6 mil videoaulas e 30 mil exercícios para revisão de conteúdos, ferramentas para organização dos estudos e para identificar onde é necessário maior atenção. Também são disponibilizadas aulas de redação que exploram técnicas de argumentação e uma ferramenta que acompanha o processo de evolução do estudante durante a preparação. 

O acesso é gratuito e pode ser feito pelo celular, computador e tablet. O acesso exige cadastro na plataforma. Logo após a inscrição serão enviadas ao e-mail dos estudantes informações adicionais e orientações para o acesso. A plataforma ficará disponível até o dia 8 de novembro, primeiro dia de aplicação do exame.

 

Anote


Informações solicitadas para o cadastro: 

  • Nome completo do aluno
  • CPF do aluno
  • Telefone do aluno
  • E-mail do aluno 

 

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação