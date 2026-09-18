Prazo para inscrições do PAS 3 prorrogado para até 27 de setembro

Inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Cebraspe e a prova será aplicada em 29 de setembro

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Correio Braziliense
postado em 18/09/2026 18:14
- (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)
- (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

*Por Ana Bispo Calisto

As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada, Subprograma 2024-2026 (PAS/UnB 3) foram prorrogadas. Agora, o prazo se estende até 27 de setembro e as inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe. A taxa é de  137,84, com pagamento permitido até 16 de outubro.

As provas serão aplicadas em 29 de novembro, somente no Distrito Federal (DF). O resultado final e a convocação para a primeira chamada estão previsto para 17 de fevereiro de 2027.

 

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