Prazo para inscrições do PAS 3 prorrogado para até 27 de setembro

postado em 18/09/2026 18:14
*Por Ana Bispo Calisto
As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada, Subprograma 2024-2026 (PAS/UnB 3) foram prorrogadas. Agora, o prazo se estende até 27 de setembro e as inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe. A taxa é de 137,84, com pagamento permitido até 16 de outubro.
As provas serão aplicadas em 29 de novembro, somente no Distrito Federal (DF). O resultado final e a convocação para a primeira chamada estão previsto para 17 de fevereiro de 2027.
Anote
- Vagas: 4.930
- Inscrições: até 27 de setembro
- Taxa: R$ 137,84, com pagamento permitido até 16 de outubro.
- Data das provas: 29 de novembro
- Inscrições pelo site: https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/2024_2026/3