Alunos apresentam peças teatrais inspiradas nas obras do PAS/UnB

Correio Braziliense

Alunos encenando obras do PAS - (crédito: Divulgação/ Escola Seb Az Brasília )

Desta terça-feira (29/9) a 1° de outubro, os alunos da Escola Seb Az Brasília irão realizar um espetáculo teatral com peças que fazem parte da lista de obras do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB). O evento é aberto ao público e a entrada será mediante 1kg de alimento não perecível, com exceção do sal. As apresentações começam a partir das 18h15.

As apresentações contam com a participação dos alunos não somente nas atuações, mas também em áreas como criação de roteiro, direção, cenografia, figurino, maquiagem, iluminação e sonoplastia. Serão encenadas obras de todas as etapas do PAS.

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Segundo o cronograma, nesta terça-feira (29/9), às 20h, a peça apresentada será Vestido de noiva (PAS 3); quarta-feira (30/9) haverá duas apresentações: Um inimigo do povo (PAS), às 18:30, e O burguês fidalgo (PAS 2), às 20h, e quinta-feira (1/10) entram em cartaz Medeia (PAS 1), ás 18h30, e Eles não usam black-tie (PAS 3), às 20h.