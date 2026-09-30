Últimas horas para se inscrever no PAS; prazo termina às 18h desta quarta (30/09)

Correio Braziliense

Alunos do 2º ano podem se inscrever no PAS 2 mesmo que não tenham participado da primeira etapa ou tenham sido eliminados. A inscrição para o PAS 3, que oferece 4.930 vagas para ingresso em 2027, foi encerrada em 27 de setembro, após prorrogação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Encerram nesta quarta-feira (30), às 18h (horário de Brasília), as inscrições para o PAS 1 e o PAS 2 da Universidade de Brasília (UnB). Os estudantes do 1º e do 2º ano do ensino médio que ainda não se inscreveram devem acessar a página do Cebraspe antes do fim do prazo.

O PAS 1 é destinado a alunos do 1º ano do ensino médio e corresponde ao Subprograma 2026-2028. A taxa é de R$ 135,80. O PAS 2 é voltado a estudantes do 2º ano, no Subprograma 2025-2027, com taxa de R$ 133,80. Nos dois casos, o boleto pode ser pago até 27 de outubro de 2026, inclusive via Pix, por meio do QR Code gerado no ato da inscrição.

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Alunos do 2º ano podem se inscrever no PAS 2 mesmo que não tenham participado da primeira etapa ou tenham sido eliminados. A inscrição para o PAS 3, que oferece 4.930 vagas para ingresso em 2027, foi encerrada em 27 de setembro, após prorrogação.

As provas estão marcadas para 6 de dezembro (PAS 1), 13 de dezembro (PAS 2) e 29 de novembro (PAS 3). Em cada etapa, os candidatos respondem a uma prova de conhecimentos e a uma de redação. A seleção completa 30 anos desde a primeira aplicação, em 1996, e passará a destinar todas as vagas de entrada no primeiro semestre letivo a partir do triênio 2026-2028.

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Estudantes de ensino médio da rede pública do DF, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e frequência igual ou superior a 75% das aulas, podem solicitar isenção da taxa no ato da inscrição. Inscritos no CadÚnico ou membros de família de baixa renda também têm direito à isenção.

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