Últimas horas para se inscrever no PAS; prazo termina às 18h desta quarta (30/09)

Encerram nesta quarta-feira (30), às 18h (horário de Brasília), as inscrições para o PAS 1 e o PAS 2 da Universidade de Brasília (UnB). Os estudantes do 1º e do 2º ano do ensino médio que ainda não se inscreveram devem acessar a página do Cebraspe antes do fim do prazo.
O PAS 1 é destinado a alunos do 1º ano do ensino médio e corresponde ao Subprograma 2026-2028. A taxa é de R$ 135,80. O PAS 2 é voltado a estudantes do 2º ano, no Subprograma 2025-2027, com taxa de R$ 133,80. Nos dois casos, o boleto pode ser pago até 27 de outubro de 2026, inclusive via Pix, por meio do QR Code gerado no ato da inscrição.
Alunos do 2º ano podem se inscrever no PAS 2 mesmo que não tenham participado da primeira etapa ou tenham sido eliminados. A inscrição para o PAS 3, que oferece 4.930 vagas para ingresso em 2027, foi encerrada em 27 de setembro, após prorrogação.
As provas estão marcadas para 6 de dezembro (PAS 1), 13 de dezembro (PAS 2) e 29 de novembro (PAS 3). Em cada etapa, os candidatos respondem a uma prova de conhecimentos e a uma de redação. A seleção completa 30 anos desde a primeira aplicação, em 1996, e passará a destinar todas as vagas de entrada no primeiro semestre letivo a partir do triênio 2026-2028.
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Estudantes de ensino médio da rede pública do DF, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e frequência igual ou superior a 75% das aulas, podem solicitar isenção da taxa no ato da inscrição. Inscritos no CadÚnico ou membros de família de baixa renda também têm direito à isenção.
Anote
- Prazo: Nesta quatra-feira (30/9), até as 18h;
- PAS 1 (1º ano): taxa de R$ 135,80, prova em 6 de dezembro;
- PAS 2 (2º ano): taxa de R$ 133,80, prova em 13 de dezembro;
- Pagamento do boleto: até 27 de outubro;
- PAS 3 (3º ano): inscrições encerradas; 4.930 vagas, prova em 29 de novembro;
- Site: cebraspe.org.br/pas/subprogramas