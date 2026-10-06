Iesb abre inscrições para o primeiro vestibular de medicina; são 60 vagas

Correio Braziliense

O mantenedor Edson Machado, o reitor Luiz Cláudio Costa, o coordenador do curso de Medicina Procópio Miguel dos Santos, a pró-reitora Roberta Gontijo e professores do curso - (crédito: Júlio França)

Por Gabriela Santos*

O Centro Universitário Iesb abre processo seletivo para o curso de medicina, as inscrições e as solicitações de atendimento especial devem ser realizadas entre as 9h de 7 de outubro e as 18h de 23 de outubro, exclusivamente pelo site institutoibest.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 500 e pode ser paga até o último dia do prazo de inscrição.

O cronograma do vestibular prevê a aplicação da prova objetiva e da redação no período da tarde do dia 31 de outubro, a divulgação do resultado final acontecerá em cinco de novembro. As matrículas em primeira chamada ocorrerão em 6 e 7 de novembro e o início das aulas em 9 de novembro. Os interessados podem acessar o edital do processo no site oficial do curso.

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O Centro Universitário recebeu a autorização para ofertar o curso de medicina, trazendo um projeto pedagógico aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), segundo a assessoria da instituição a faculdade também conquistou a nota máxima na avaliação presencial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O curso será ministrado em período integral no câmpus da Asa Sul e disponibilizará 60 vagas. Sob a coordenação do professor Procópio Miguel dos Santos, a graduação foi desenhada para combinar atividades práticas desde os primeiros semestres, contando com laboratórios especializados e um corpo docente experiente em ensino, pesquisa e atuação em clínicas e hospitais.

Ao longo da formação, os estudantes terão contato com metodologias ativas de aprendizagem que os colocam como protagonistas do processo de formação, tais como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL), Problematização, Simulação Realística, Jogos Dramáticos e Aprendizagem Baseada em Projetos.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*