Último dia para pagar a taxa do PAS 3 da UnB: boleto vence nesta terça (13)

Correio Braziliense

O PAS 3 é a etapa decisiva do programa: é nela que a nota acumulada ao longo das três séries do ensino médio define quem entra na UnB - (crédito: UnB_Agencia)

O prazo para pagamento da taxa de inscrição da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS 3, Subprograma 2024-2026) acaba nesta terça-feira (13). O valor é de R$ 137,84 e pode ser pago em banco, casa lotérica, Correios ou via Pix pelo QR Code disponível no próprio boleto. Quem se inscreveu entre 1º e 27 de setembro e não efetuar o pagamento até o fim do dia de hoje terá a inscrição cancelada.

O PAS 3 é a etapa decisiva do programa: é nela que a nota acumulada ao longo das três séries do ensino médio define quem entra na UnB. São 4.930 vagas para ingresso em 2027, distribuídas entre os quatro câmpus da universidade (Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina), sendo 2.813 para o primeiro semestre e 2.117 para o segundo. A prova está marcada para 29 de novembro de 2026, exclusivamente no Distrito Federal.

O resultado dos pedidos de isenção da taxa foi divulgado em 8 de outubro. Candidatos que tiveram a isenção indeferida e ainda não pagaram têm apenas hoje para regularizar a situação. A inscrição só é efetivada com o pagamento confirmado. Quem agendou o pagamento deve verificar se a operação foi concluída antes do fim do prazo.

Para quem está no PAS 1 (1º ano) e no PAS 2 (2º ano), a situação é diferente: o prazo de pagamento do boleto dessas etapas vai até 27 de outubro. As provas do PAS 1 serão em 6 de dezembro, e as do PAS 2, em 13 de dezembro.

Anote

Prazo de pagamento do PAS 3: hoje, 13 de outubro de 2026;

hoje, 13 de outubro de 2026; Taxa: R$ 137,84;

R$ 137,84; Formas de pagamento: boleto (banco, lotérica, Correios) ou Pix (QR Code no boleto);

boleto (banco, lotérica, Correios) ou Pix (QR Code no boleto); Vagas: 4.930 para ingresso em 2027;

4.930 para ingresso em 2027; Prova do PAS 3: 29 de novembro (somente no DF);

29 de novembro (somente no DF); Pagamento do PAS 1 e PAS 2: até 27 de outubro;

até 27 de outubro; Provas: PAS 1 em 6/12 e PAS 2 em 13/12;



