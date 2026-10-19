Vestibular UnB 60+ abre inscrições para 201 vagas em 71 cursos de graduação

Correio Braziliense

21/01/2026 - Ed Alves/CB/DA Press. Cidades. UnB - Vestibular mais 60. Na foto, Marlene de Fatima Andrade. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Por Gabriela Santos*

O vestibular UnB 60+ é uma iniciativa da Universsidade de Brasília (UnB) para oferecer vagas de graduação exclusivas a pessoas idosas. Para 2027, o edital oferece 201 vagas para 71 cursos, a inscrição e o processo seletivo é 100% gratuito. A seleção é feita por meio de uma única etapa: uma prova de redação em Língua Portuguesa. As inscrições e o envio de laudos para atendimento especial ocorrem exclusivamente pela internet, no site oficial do Cebraspe até às 18h de 28 outubro.

O objetivo principal é incentivar o envelhecimento ativo, saudável e participante na sociedade, garantindo o acesso ao ensino superior público e gratuito. Caso o candidato não tenha acesso à internet ou precise de ajuda para se inscrever, a UnB e o Cebraspe disponibilizam computadores no Posto Avançado Cebraspe (UnB Câmpus Darcy Ribeiro), localizado no Centro de Vivências, andar térreo (ao lado do estacionamento do ICC Sul) e na sede do Cebraspe ( SAAN, Quadra 01, Lotes 1115 a 1145, Brasília/DF).

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A divulgação do local e horário da prova ocorrerá em 24 de novembro e a prova será aplicada em 6 de dezembro, no período matutino. Os resultados finais e a convocação serão em 19 de janeiro de 2027. Caso seja aprovado, o candidato deve realizar o Registro Acadêmico On-line para garantir a vaga anexando os documentos solicitados

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*