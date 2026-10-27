Vestibular UnB 60+ encerra inscrições para 201 vagas na quarta (28)

Correio Braziliense

Vestibular UnB 60+, para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. - (crédito: Reprodução/UnB Notícias)

Terminam na quarta-feira (28) as inscrições do vestibular da Universidade de Brasília (UnB) para pessoas com 60 anos ou mais. São 201 vagas extraordinárias em 71 cursos de graduação, com ingresso no primeiro semestre de 2027, nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. A inscrição é gratuita e feita pelo site do Cebraspe, até as 18h do último dia, conforme o cronograma divulgado pela UnB.

A seleção tem uma única etapa: prova de redação em língua portuguesa, em 6 de dezembro, no turno da manhã, no Distrito Federal. O local e o horário serão divulgados em 24 de novembro, e o resultado final e a convocação, em 19 de janeiro de 2027. Os aprovados precisam fazer o Registro Acadêmico On-line, com o envio dos documentos, para garantir a vaga.

Quem não tem acesso à internet ou precisa de ajuda para se inscrever pode usar computadores disponibilizados pela UnB e pelo Cebraspe no Posto Avançado Cebraspe, no câmpus Darcy Ribeiro, no Centro de Vivências, andar térreo, ao lado do estacionamento do ICC Sul, e na sede do Cebraspe, no SAAN, Quadra 1, Lotes 1115 a 1145, em Brasília.

O processo integra a Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (PESPC), da UnB, que busca incentivar o envelhecimento ativo e a participação na sociedade. As vagas são extras: não saem da oferta do vestibular geral, que tem calendário e taxa próprios.

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