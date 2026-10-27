Vestibular Indígena da UnB tem 140 vagas e inscrições até 2 de novembro

*Por Arthur Dias
A Universidade de Brasília (UnB) divulgou o edital do Vestibular Indígena UnB/Funai 2027, com 140 vagas para candidatos indígenas em cursos de graduação, com ingresso no primeiro e no segundo semestres de 2027. As inscrições são gratuitas e vão das 10h de 20 de outubro às 18h de 2 de novembro, no horário de Brasília, no site do Cebraspe. As vagas estão distribuídas entre cursos do câmpus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, e da Faculdade de Ceilândia.
Podem concorrer indígenas que cursaram ou cursam o ensino médio integralmente em escolas da rede pública. Quem estudou em escola particular precisa comprovar o recebimento de bolsa de estudos integral ou parcial de, no mínimo, 50%. Não podem participar candidatos que já concluíram curso de graduação em qualquer instituição.
A seleção reúne prova objetiva e redação em língua portuguesa, marcadas para 13 de dezembro, além de avaliação de documentação e entrevista pessoal. De acordo com o edital, as fases serão realizadas em Rio Branco (AC), São Gabriel da Cachoeira (AM), Tabatinga (AM), Brasília (DF), Canarana (MT), Ibimirim (PE), na Aldeia Nazário, e Rodelas (BA), no Território Indígena do Povo Tuxá.
O cronograma prevê a divulgação dos locais de prova em 27 de novembro, as entrevistas pessoais de 14 a 16 de dezembro e o resultado em 29 de janeiro de 2027.
Anote
- Vestibular Indígena UnB/Funai 2027
- Vagas: 140 (ingresso no 1º e no 2º semestres de 2027);
- Inscrições gratuitas: das 10h de 20/10 às 18h de 2/11, em cebraspe.org.br/vestibulares/
vestunb_27_indigena;
- Requisito: ensino médio integralmente em escola pública ou, em escola particular, bolsa integral ou parcial de no mínimo 50%; quem já concluiu graduação não pode participar;
- Locais de prova: divulgação em 27/11;
- Prova objetiva e redação em língua portuguesa: 13/12;
- Entrevistas pessoais: de 14 a 16/12;
- Resultado: 29/1/2027;
*Estágiario sob supervisão de Ana Sá