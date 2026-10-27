Vestibular Indígena da UnB tem 140 vagas e inscrições até 2 de novembro

Correio Braziliense

Vestibular indigena - (crédito: Reprodução/UnB Notícias)

*Por Arthur Dias

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou o edital do Vestibular Indígena UnB/Funai 2027, com 140 vagas para candidatos indígenas em cursos de graduação, com ingresso no primeiro e no segundo semestres de 2027. As inscrições são gratuitas e vão das 10h de 20 de outubro às 18h de 2 de novembro, no horário de Brasília, no site do Cebraspe. As vagas estão distribuídas entre cursos do câmpus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, e da Faculdade de Ceilândia.

Podem concorrer indígenas que cursaram ou cursam o ensino médio integralmente em escolas da rede pública. Quem estudou em escola particular precisa comprovar o recebimento de bolsa de estudos integral ou parcial de, no mínimo, 50%. Não podem participar candidatos que já concluíram curso de graduação em qualquer instituição.

A seleção reúne prova objetiva e redação em língua portuguesa, marcadas para 13 de dezembro, além de avaliação de documentação e entrevista pessoal. De acordo com o edital, as fases serão realizadas em Rio Branco (AC), São Gabriel da Cachoeira (AM), Tabatinga (AM), Brasília (DF), Canarana (MT), Ibimirim (PE), na Aldeia Nazário, e Rodelas (BA), no Território Indígena do Povo Tuxá.

O cronograma prevê a divulgação dos locais de prova em 27 de novembro, as entrevistas pessoais de 14 a 16 de dezembro e o resultado em 29 de janeiro de 2027.

Anote

Vestibular Indígena UnB/Funai 2027

Vagas: 140 (ingresso no 1º e no 2º semestres de 2027);

140 (ingresso no 1º e no 2º semestres de 2027); Inscrições gratuitas: das 10h de 20/10 às 18h de 2/11, em cebraspe.org.br/vestibulares/ vestunb_27_indigena;

das 10h de 20/10 às 18h de 2/11, em cebraspe.org.br/vestibulares/ vestunb_27_indigena; Requisito: ensino médio integralmente em escola pública ou, em escola particular, bolsa integral ou parcial de no mínimo 50%; quem já concluiu graduação não pode participar;

ensino médio integralmente em escola pública ou, em escola particular, bolsa integral ou parcial de no mínimo 50%; quem já concluiu graduação não pode participar; Locais de prova: divulgação em 27/11;

divulgação em 27/11; Prova objetiva e redação em língua portuguesa: 13/12;

13/12; Entrevistas pessoais: de 14 a 16/12;

de 14 a 16/12; Resultado: 29/1/2027;

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá



