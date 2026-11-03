Fuvest 2027: 1ª fase cobrou 6x1 e Bad Bunny; 2ª fase é em 6 e 7/12

Correio Braziliense

O curso da USP é composto por 16 aulas - (crédito: Reprodução/ USP)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) aplicou, no domingo (1º/11), a primeira fase do vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP): 80 questões de múltipla escolha, dez a menos do que no ano anterior, e as mesmas cinco horas de prova. Segundo a Fuvest, os candidatos fizeram o exame em 30 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista, além de Fortaleza (CE).



A fundação destacou questões com referências à cultura pop e à atualidade, como a síndrome genética do ator Gaten Matarazzo, da série Stranger Things, e a simbologia da apresentação do cantor Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. Entre os temas atuais, a prova abordou o fim da jornada 6x1 e o recorde do skatista Sandro Dias, o Mineirinho, no maior drop de skate do mundo, realizado em Porto Alegre, em 2025. Também apareceram uma tabela periódica tridimensional feita com peças de Lego, a música "Meninos e Meninas", da Legião Urbana, e uma imagem gerada por inteligência artificial com a cantora Maria Rita e sua mãe, Elis Regina.

Prova de leitura e de relações entre áreas

Eduardo Braga, especialista em soluções educacionais do SAS Educação e responsável pela versão V1 da prova, avalia que o nível de dificuldade foi de médio a difícil. Ele destaca o volume de leitura e a necessidade de cruzar textos com gráficos, quadros, tabelas, obras de arte e capturas de tela de redes sociais. "Foi uma prova bastante interpretativa, que exigiu atenção aos detalhes e capacidade de estabelecer relações entre diferentes informações", afirma. Para Braga, a matemática apareceu como ferramenta em questões de geografia, inglês e biologia, e a redução do número de questões foi uma escolha estratégica que permitiu aprofundar a cobrança do raciocínio interdisciplinar.

Caio Ferreira, especialista do COC, aponta como eixo central a valorização do repertório sociocultural. Ele cita a questão sobre a jornada 6x1, que mobiliza categorias de Karl Marx em "O Capital", e as que partem de "Balada de Amor ao Vento", de Paulina Chiziane, sobre hierarquia de gênero e violência, e de dados do Ministério das Mulheres. "O repertório sociocultural, nesse contexto, não deve ser compreendido como um conjunto de informações acumuladas, mas como a capacidade de estabelecer conexões significativas entre conhecimentos, experiências, teorias e acontecimentos", afirma.



Professor Caio Ferreira, especialista em soluções educacionais do COC (foto: Divulgação)

Quem vai para a segunda fase



De acordo com o Guia de Provas da Fuvest, o número de convocados corresponde a quatro vezes as vagas de cada carreira e modalidade de ingresso: ampla concorrência, escola pública e pretos, pardos e indígenas. Os candidatos são chamados por ordem de número de acertos, e, em caso de empate na última posição, todos os empatados seguem para a etapa seguinte. Além de estar nessa faixa, é preciso ter acertado pelo menos 30% da prova, ou 24 questões, para ser convocado. A lista e os locais de prova saem em 23 de novembro.

Como será a segunda fase

A etapa será em 6 e 7 de dezembro, de forma presencial, com até quatro horas de duração em cada dia e questões discursivas. No primeiro dia, que vale 100 pontos, os candidatos respondem a dez questões de português sobre interpretação de textos, gramática e literatura, com base na lista obrigatória de livros, e fazem uma redação; cada parte vale 50 pontos. A proposta de redação pode pedir mais de um gênero textual, e o candidato deve escolher um deles na folha; caso contrário, a nota será zero. A banca avalia o desenvolvimento do tema e o uso da coletânea, a adequação ao gênero textual, a coesão e a coerência e a correção gramatical.



No segundo dia, que também vale 100 pontos, são 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas ligadas à carreira escolhida. Nas que exigem cálculo, o guia diz que é indispensável mostrar a resolução na folha de respostas, e não apenas o resultado final. Os cursos de artes cênicas, artes visuais e música, em São Paulo e Ribeirão Preto, têm ainda uma prova de competências específicas, de 8 a 11 de dezembro, na qual é preciso obter pelo menos 50% dos pontos.



Regras de eliminação e correção



Segundo o guia, serão eliminados quem tirar zero na redação ou quem errar todas as questões em qualquer um dos dois dias da segunda fase. Cada resposta recebe de zero a cinco pontos, e as provas são digitalizadas, sem identificação do candidato, e corrigidas por bancas especializadas, com no mínimo duas avaliações independentes. Nos cursos sem competências específicas, a nota final é a média simples das notas da primeira fase e dos dois dias da segunda fase, cada uma em base 100, convertida depois para uma escala de mil pontos.



Nove leituras, todas de autoras



A lista de leituras obrigatórias de 2027 tem nove obras, todas escritas por mulheres: de "Opúsculo Humanitário", de Nísia Floresta, publicado em 1853, a "A Visão das Plantas", de Djaimilia Pereira de Almeida, de 2019. Entre elas estão "Nebulosas", de Narcisa Amália, "A Paixão Segundo G.H.", de Clarice Lispector, "Balada de Amor ao Vento", de Paulina Chiziane, e "Canção para Ninar Menino Grande", de Conceição Evaristo. Como a segunda fase cobra a lista no primeiro dia, o que apareceu na primeira etapa indica também o peso que as autoras devem ter nas provas discursivas.

Próximas datas



Os gabaritos e os quatro cadernos de prova estão no site da Fuvest. A fundação divulga, em 23 de novembro, os convocados e os locais da segunda fase. As provas discursivas são em 6 e 7 de dezembro, as de competências específicas, de 8 a 11 de dezembro, e a primeira chamada para matrícula sai em 26 de janeiro de 2027.