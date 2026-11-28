JP João Pedro de Lara Resende

Tiago de Souza destaca que o PAS dividiu a prova em três etapas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

"Não chegue em cima da hora. É importante se antecipar, sabendo o seu local de prova e os horários do portão." O conselho é de Tiago Coelho de Souza, decano de Ensino de Graduação da Universidade de Brasília (UnB), aos estudantes que fazem no domingo a terceira e última prova do ciclo 2024-2026 do Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Segundo o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca que aplica a seleção, 11.762 inscritos disputam 4.930 vagas. A prova começa às 13h, dura até cinco horas e é aplicada só no Distrito Federal.

Quem faltar não conclui o ciclo, porque perde a etapa de maior peso, explicou o decano. Ainda assim, pode recomeçar o PAS ou tentar o vestibular, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou o Acesso Enem, os dois últimos com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Três provas, 30 anos

O PAS divide a seleção em três provas, uma ao fim de cada ano do ensino médio, e a última tem peso três na nota final. Tiago resume a lógica: "Em vez de precisar concentrar todo aquele conteúdo que estudou nos três anos de uma única vez, você vai poder fazer aos poucos, ano após ano".

As outras duas etapas ocorrem em dezembro. No dia 6, quem começa o ciclo 2026-2028 faz a primeira prova; no dia 13, quem está no ciclo 2025-2027 faz a segunda.

Aplicado pela primeira vez em 1996, o PAS levou 50.506 estudantes à UnB de 1999 a 2026, 15.491 deles por cotas, segundo o Decanato de Ensino de Graduação. Neste ano, as inscrições nas três etapas cresceram 19,9% e chegaram a 54.740. Três décadas depois, o programa segue em transformação, avaliou Tiago. "Essa não é a primeira nem, com certeza, a última mudança nessa história vitoriosa do PAS."

Por que ingresso muda

A mudança mais recente veio em junho, com a Resolução nº 0130/2026 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). A partir de 2027, o primeiro semestre reúne o PAS e o Sisu, que passa a valer para todos os cursos. O segundo fica com o vestibular e o Acesso Enem, seleção própria da universidade.

O motivo, explicou Tiago, são as vagas que ficavam vazias. Um relatório técnico do decanato mostra que, de 2022 a 2026, o PAS preencheu 62,9% das vagas que ofereceu. As maiores lacunas estão nos cursos noturnos, nas licenciaturas e no câmpus Planaltina.

Parte do problema vinha da disputa com o vestibular, que até 2026 também oferecia vagas no primeiro semestre e atraía o mesmo público. "Você tinha uma pessoa segurando duas vagas e deixando uma de ser preenchida, porque o perfil dos alunos era o mesmo", explicou o decano. O relatório contou 1.173 aprovações simultâneas de 2023 a 2026, só na primeira chamada.

A transição é gradual. Quem faz a prova de domingo e quem está no ciclo 2025-2027 seguem disputando vagas nos dois semestres. Quem começa em 6 de dezembro só entra no primeiro semestre, a partir de 2029.

A volta ao SiSU também abre o Pé-de-Meia Licenciaturas aos calouros de licenciatura. A bolsa federal, nas universidades públicas, vale para quem entra pelo SiSU com média de pelo menos 650 pontos no Enem. Dos que entraram na UnB por essa via, 73% estavam aptos ao benefício, afirmou Tiago.

A UnB vai à escola

"Várias vezes escutamos alunos de escolas públicas perguntando se a UnB é uma universidade paga", contou Tiago. Para aproximar a universidade de quem está no ensino médio, a UnB aposta no Vem pra UnB, programa ao qual o decanato atribui o aumento das inscrições no PAS.

Uma das ações é o Agente Ingresso. Em cada escola participante, uma pessoa serve de ponto de contato com a universidade: leva aos alunos informações sobre o PAS e as outras formas de entrar, e devolve à UnB as dúvidas das escolas.

Outra é o PodVir UnB, podcast oficial da universidade, feito pelo decanato com o Cebraspe. O sétimo episódio traz dicas para a véspera da prova, como dormir cedo e não tentar revisar todo o conteúdo do ano na última hora. A universidade também promove visitas guiadas, vai às escolas e quer chegar a mais cidades do Entorno.

Pelo edital, o candidato deve levar documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. É preciso chegar com pelo menos uma hora de antecedência. Após o início da prova, ninguém entra. Os gabaritos oficiais saem entre 1º e 3 de dezembro, e o resultado final, em 17 de fevereiro de 2027.

Para quem quer começar, Tiago sugere visitar o site do Vem pra UnB, que apresenta o perfil de cada curso, e perguntar na escola se ela participa do Agente Ingresso. Aos que duvidam de que a universidade seja para eles, o decano responde: "A UnB é para você. A UnB tem a cara da sociedade, a UnB é gratuita, a UnB é inclusiva, a UnB é socialmente referenciada. A UnB é para todas e para todos."

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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