Felipe Massa não participará da terceira e última etapa da Porsche Endurance Challenge, marcada para este sábado (28), em Interlagos. O piloto foi diagnosticado com um quadro leve de diverticulite e ficará fora da disputa. Ele seria companheiro de equipe do filho, Pipo Massa.

Massa começou a sentir dores abdominais na noite de quinta-feira, mas ainda participou do treino classificatório na sexta. Depois de deixar o autódromo, decidiu procurar atendimento no Hospital Albert Einstein, onde recebeu o diagnóstico.

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O piloto deixou o hospital ainda na noite de sexta-feira e estará em Interlagos neste sábado para acompanhar a participação do filho, mas não estará na pista.

A vaga de Massa será ocupada por Léo Reis, piloto da Stock Car e treinador de Pipo na Porsche Cup. A largada da prova está prevista para as 14h.