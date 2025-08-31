Desperta Brasil: evento católico reúne 80 mil pessoas no Mané Garrincha

O evento começou na tarde de sábado (30/8) e seguiu até a manhã deste domingo (31/8), com momentos de louvor, pregação, adoração e a celebração da Santa Missa

Foto de perfil do autor(a) Giovanna Sfalsin
Giovanna Sfalsin
postado em 31/08/2025 17:40
  • 80 mil pessoas participaram do Desperta Brasil no Estádio Nacional Mané Garrincha neste fim de semana
    80 mil pessoas participaram do Desperta Brasil no Estádio Nacional Mané Garrincha neste fim de semana Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • O encontro católico foi idealizado pelo Frei Gilson e teve duração de 19 horas com adoração, palestras, louvor e pegrações, além da celebração da Santa Missa
    O encontro católico foi idealizado pelo Frei Gilson e teve duração de 19 horas com adoração, palestras, louvor e pegrações, além da celebração da Santa Missa Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
