Em todo o Brasil, celebra-se em 21 de abril o dia da Inconfidência, conhecido popularmente como Dia de Tiradentes. Porém, em Brasília, comemora-se ainda o aniversário da cidade. O fato pode parecer curioso mas, de acordo com o historiador Djalma Augusto, não se trata de uma coincidência.

Durante o planejamento a construção da capital do Brasil, nos anos 1950, o presidente à época era Juscelino Kubitschek, que era mineiro — assim como Tiradentes. "Ele escolhe intencionalmente essa data para fazer uma associação à figura de Tiradentes", explica Augusto ao Correio.

Conforme o historiador, na época existia um projeto republicano para resgatar a memória do inconfidente mineiro e torná-lo herói nacional. O feriado em homenagem a ele foi instituído pela primeira vez em 1890, por Deodoro da Fonseca, mas oficializado em território nacional em 1965, por meio da Lei nº 4.897.

Dessa forma, JK articulou para que o aniversário da nova capital, que fortalecia a união nacional, coincidisse com o Dia de Tiradentes, que participou de um dos primeiros movimentos do Brasil contra o domínio colonial português.

"Tiradentes também foi um dos primeiros mudancistas, ou seja, já falava em mudança da capital do Rio de Janeiro para o interior do país, no caso, Minas Gerais, ainda no século XVII. JK era um comunicador habilidoso e foi feliz nessa 'jogada de marketing', imprimindo um tom épico e patriota ao evento", completa o escritor e historiador André Cunha ao Correio.

Inconfidência Mineira

A Inconfidência Mineira foi uma conspiração separatista organizada pela elite socioeconômica da então capitania de Minas Gerais nos anos 1780. O movimento foi motivado pela insatisfação dos colonos contra a política fiscal praticada por Portugal.

Ao perceberem que a capitania poderia ser autossuficiente economicamente, os inconfidentes planejaram transformá-la em uma república independente, com eleições anuais.

Apesar do planejamento, a conspiração nunca foi iniciada de fato, uma vez que foi descoberta em 1789, antes de ser deflagrada.

A Coroa Portuguesa prendeu os conspiradores e decretou penas como degredo para a África, prisão perpétua e morte por enforcamento. Tiradentes e muitos outros foram condenados à morte, porém uma carta enviada por d. Maria, rainha de Portugal, concedeu perdão real a quase todos.

Tiradentes foi o único enforcado em 21 de abril de 1792. Ele também foi esquartejado e sua cabeça foi colocada em exposição em Vila Rica, hoje Ouro Preto.

A imagem de "mártir nacional" do inconfidente passou por questionamentos recentemente. "A historiografia mais recente mostrou que ele tinha lá seus deméritos. Tiradentes tinha escravos, tinha posses, não era um pobre alferes como se ensinou nos bancos do colégio por muito tempo", ressalta Djalma Augusto.