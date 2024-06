Os 10 anos da estreia de Brasília na Copa de 2014

Há 10 anos, a Copa do Mundo de 2014 estreou no Brasil. A competição começou oficialmente em 12 de junho daquele ano, mas para os brasilienses, o dia 15 de junho ficou na memória por ter sido a data em que o Mané Garrincha entrou na Copa com um jogo entre Suíça e Equador.

As páginas do Correio Braziliense exibiram a empolgação dos torcedores do DF com a possibilidade de um hexacampeonato do Brasil ser conquistado em solo brasileiro.

Nos dias de jogos no Estádio Nacional Mané Garrincha, a cidade ficava em festa com a recepção de torcedores de todos os lugares do mundo. Relembre as histórias por trás dos 7 jogos recebidos no Mané durante a competição.

15/06/2014, 13h — Suíça x Equador (Fase de Grupos — Grupo E)

"A capital da Copa — Brasília vive um dia histórico: a estreia em um Mundial de futebol", disse a Capa do Correio em 15 de junho de 2014, data em que a Suíça bateu o Equador por 2x1 no Mané Garrincha.

Na ocasião, as ruas do Distrito Federal foram tomadas por torcedores dos dois países, bem como de torcedores brasilienses, que não perderam a oportunidade de vivenciar um jogo de Copa do Mundo na cidade. “Brasília faz bonito ao estrear na Copa”, disse a matéria de Cidades do Correio no dia seguinte ao jogo, onde o espírito esportivo de ambas as torcidas foi exaltado.





19/06/2014, 13h — Colômbia x Costa do Marfim (Fase de Grupos — Grupo C)

Quatro dias depois da estreia no Mundial, o Mané recebeu uma onda gigantesca de torcedores da Colômbia — que era liderada por James Rodrigues, um dos grandes destaques daquele torneio. “Onipresença colombiana”, disse a matéria do Correio na ocasião. Em menor número, os torcedores da Costa do Marfim também marcaram presença.

Antes mesmo do apito final, que sacramentou a vitória por 2X1 da Colômbia, os torcedores do país vizinho já entoavam cantos de “Seremos campeones”. Além disso, unidos pela “torcida amarela”, “a cor da seleção colombiana, com a ajuda dos brasileiros, tomou conta do Estádio Nacional de Brasília”, como descreveu uma das matérias do Correio sobre o jogo. Neste mesmo dia, a Capa do Correio afirmou: “Colômbia antecipa a maratona de festas em Brasília”.











23/06/2014, 17h — Brasil x Camarões (Fase de Grupos — Grupo A)

A Seleção Brasileira jogou a última partida da fase de grupos, contra Camarões no Mané Garrincha, no dia 23 de junho. “Só alegria entre os torcedores”, disse a reportagem do Correio do dia seguinte que contava histórias dos torcedores que assistiram a partida no estádio, em bares ou na casa de amigos. Na manchete do jornal: “Com a bênção do Mané”.

Na ocasião, o Brasil venceu a partida por 4x1 e passou em primeiro do grupo, o levando para disputar as oitavas de final. Contudo, nem todos os brasilienses estavam contentes com a partida.

Na véspera do jogo, a reportagem “Nem aí para Neymar e Cia” do Correio, contava a história de um grupo de brasilienses que não gostavam de futebol ou eram críticos à realização do Mundial no Brasil, e que organizaram gincanas para ocupar o tempo durante as partidas da Seleção.

Já nas páginas do jornal do dia 24, o Correio relatou um protesto com cerca de 70 manifestantes que protestavam pacificamente contra os gastos no Mundial: “Ato queima réplica da taça”.













26/06/2014, 13h — Portugal x Gana (Fase de Grupos — Grupo H)

Brasília recebeu um grande jogo entre Gana e Portugal em 26 de junho. A expectativa dos torcedores para assistir o então melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, ganhou um novo peso quando tanto os portugueses quanto os ganeses precisavam de um milagre para garantir uma classificação para o mata-mata do Mundial — onde ambos precisavam vencer de goleada o outro.

“Eliminados, mas com festa”, disse a matéria do Correio que relatou o desfecho do jogo. Mesmo com a vitória por 2X1, a seleção de Portugal se despediu da Copa de 2014. “Portugal é eliminado do torneio em tarde frustrada do craque Cristiano Ronaldo”, pontuou outra reportagem do Correio sobre o tema.





30/06/2014, 13h — França x Nigéria (Oitavas de final)

“Clima francês no ar”, disse uma das matérias do Correio que antecipava o jogo de 30 de junho no Mané. França X Nigéria movimentou a população e as páginas no jornal nos dias anteriores ao relacionar o esporte à gastronomia. A festa para vários torcedores não foi só no estádio, mas também em bares e restaurantes pela cidade.

Em menor número, os torcedores da Nigéria também marcaram presença na festa. “Força verde do além-mar”, disse uma das reportagens do Correio que falava sobre o apoio dos brasileiros a uma das duas seleções africanas que se classificaram para as oitavas de final da Copa — a outra seleção foi a Argélia.

O resultado amargo para os nigerianos foi relatado na reportagem “Só camisa”, que disse: “França sofre no Mané Garrincha contra a Nigéria, mas consegue dois gols nos últimos 12 minutos e avança às quartas de final da Copa do Mundo”.









05/07/2014, 13h — Argentina x Bélgica (Quartas de final)

Se a passagem de CR7 e companhia por Brasília não foi positiva para Portugal, a tropa Argentina liderada por Lionel Messi atraiu apoiadores e fãs para assistir a partida que levou o maior rival do Brasil à semifinal da Copa do Mundo, em solo brasileiro.

“Belgas buscam apoio brasiliense”, disse uma matéria do Correio na véspera da partida. Na partida, os argentinos conseguiram uma vitória "magra" contra a Bélgica, por 1x0, mas evitaram falar em chances de título antes do confronto de semifinal.

“Como esperado, os hermanos invadiram as arquibancadas do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha para ajudar Messi e companhia a conquistarem a vaga na semifinal da Copa do Mundo”, disse uma das reportagens sobre essa partida, que estava no jornal de 6 de julho do Correio.









12/07/2014, 17h — Brasil e Holanda (Disputa de 3º lugar)

O último jogo da Copa de 2014 no Mané Garrincha deixou um gosto amargo nos torcedores brasilienses, não só pelo resultado, mas também pela partida anterior: a inesquecível derrota por 7X1 para a Alemanha.

“Não quero ver o Brasil no Mané!”, disse a matéria do Correio antes mesmo da disputa da semifinal. O Mané foi palco para a decisão de terceiro lugar em que a Holanda goleou o Brasil.

“Torcida na cidade vai da festa à desolação”, disse reportagem do Correio que ressaltou: “Fãs fazem o papel deles, comparecem em peso ao Mané Garrincha, levam faixas de apoio, vibram até quase o fim, mas a Seleção Brasileira decepciona mais uma vez”. A derrota por 3x0 amargou o fim da competição para o Brasil e adiou o sonho do Hexacampeonato outra vez.