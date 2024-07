Vídeo engana ao tirar de contexto fala de Lula sobre "universidade ser para ricos"

Conteúdo investigado: Publicação com uma tarja “Não é atoa (sic) que ele é o pai dos jumentos, pois adora multiplicar a burrice”, acompanhada de captura de tela da capa de um vídeo publicado em 10 de junho pelo jornal Correio Braziliense com a frase “Lula: Universidade foi feita para rico” e um vídeo com um trecho do discurso do presidente.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: Post engana ao afirmar que o presidente Lula (PT) defende que as universidades brasileiras são feitas para ricos e não para pobres. No discurso, o petista criticou um grupo classificado como “elite política brasileira” que, na visão dele, pensa dessa forma. Logo, o trecho da fala que circula no vídeo foi tirado de contexto.

A origem do conteúdo investigado é um vídeo publicado pelo Correio Braziliense com parte do discurso do petista em uma reunião com reitores de universidades e institutos federais em Brasília (DF), em 10 de junho. A cerimônia contou com as presenças do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Na data, professores e técnicos das instituições federais estavam em greve.

O vídeo do Correio Braziliense contém uma foto de capa com os dizeres: Lula: “Universidade foi feita para rico”. Essa imagem foi usada de forma descontextualizada pelo autor do post enganoso para sugerir que o presidente defendeu o ingresso apenas de ricos em universidades brasileiras.

Ao todo, o discurso de Lula tem cerca de 15 minutos. O Correio Braziliense publicou um trecho de um minuto e 20 segundos, mas deixou claro no título que o presidente fazia uma reflexão sobre a relação da elite política com a educação. O post enganoso fez um recorte de 20 segundos do vídeo já recortado pelo jornal, omitindo a parte em que o petista associa esse pensamento à elite política brasileira.

O Comprova encontrou a íntegra do discurso disponibilizado no canal do governo federal no YouTube, e verificou que, na verdade, Lula defendeu que todas as classes sociais devem ter acesso ao ensino universitário. O pronunciamento do presidente também pode ser conferido na íntegra no site do Planalto.

“E vocês [reitores] têm que ajudar o governo, por quê? Porque nesse país, a elite política nunca teve preocupação com a educação do povo, porque os filhos deles foram estudar no exterior. Esse negócio de aparecer governo preocupado em colocar indígenas na universidade, colocar quilombola na universidade, esse negócio de colocar gente da escola pública na universidade, isso não é normal. O normal é que universidade foi feita para rico, universidade foi feita para rico, não para pobre. E quando a gente faz uma inversão, de que universidade não é para rico nem para pobre, universidade é para quem quer estudar e consegue, dentro da regra do jogo, competir, é para todo mundo”, afirmou o petista.

Para o Comprova, enganoso é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 2 de julho, o post contabilizava 227,8 mil visualizações, 7,922 curtidas e 1,199 comentários.

Fontes que consultamos: A reportagem fez buscas no Google que trouxeram o vídeo completo do discurso no canal do governo federal no YouTube e checagens sobre o mesmo conteúdo.

