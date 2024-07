É falso que Lula tenha sido vaiado em evento e aconselhado por Janja a deixar microfone

Conteúdo investigado: Publicação que compartilha um trecho da participação de Lula em um evento oficial no estado de Alagoas e acrescenta uma legenda ao vídeo alegando que o presidente foi vaiado e aconselhado pela primeira-dama a deixar o microfone para evitar um vexame maior.

Onde foi publicado: X e Kwai.

Conclusão do Comprova: São falsas as publicações que afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da

Silva (PT) foi vaiado ininterruptamente em um evento oficial e que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o aconselhou a deixar o microfone para evitar um vexame maior. O trecho que viralizou foi retirado de uma transmissão ao vivo em 9 de maio de 2024, quando o presidente assinou a ordem para as obras do 5º trecho do Canal do Sertão Alagoano, na cidade de São José da Tapera (AL).

Não há vaias para o presidente em nenhum momento do discurso. Lula fica em silêncio após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o interromper para avisar que uma pessoa desmaiou na plateia. Lula para o pronunciamento e solicita que seja feito o atendimento médico.

Enquanto o atendimento é feito, algumas pessoas gritam na plateia para chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). É quando Janja se aproxima do marido e diz ter um homem parecido com ele no público: “Um sósia ali de capacete branco, muito igual”. No vídeo viral, contudo, a legenda falsa inserida sobre a imagem atribui a Janja a seguinte fala: “A gente não faz isso, não. Não pode ficar fazendo isso, não”.

Apenas o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi vaiado na ocasião, logo no início de sua fala.

O Comprova tentou contato com os autores dos dois posts, no X e no Kwai, mas nenhum deles respondeu até a publicação desta checagem.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 3 de julho de 2024, as publicações acumulavam 862,3 mil visualizações no X e outras 81,4 mil no Kwai.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, fizemos uma busca em transmissões ao vivo de eventos oficiais com a participação do presidente da República e acessamos o vídeo na íntegra transmitido de Alagoas em 9 de maio de 2024. Também acessamos notícias sobre o evento realizado naquele dia e procuramos os responsáveis pelas publicações investigadas, que não responderam.

Discurso transcorreu sem vaias

A transmissão ao vivo do evento em Alagoas durou 1:19:09 e está disponível no CanalGov, no YouTube. O discurso de Lula começa aos 47:47 e segue até 1:15:21. Ele começa falando sobre a importância do Canal do Sertão Alagoano, cujo novo trecho vai receber investimento de R$ 560 milhões, e não há vaias em nenhum momento da fala do petista.

Há uma pausa quando a transmissão chega a 1:06:20. Lula falava sobre a criação de institutos federais e universidades em suas gestões, quando foi interrompido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado avisa ao presidente que uma pessoa na plateia desmaiou.

Lula para o discurso e afirma: “Tem uma pessoa que desmaiou aqui, é importante ajudar, ver se tem um médico aqui presente pra cuidar”. Ao fundo, é possível ouvir pessoas gritando: “Chama o Samu”. O presidente fica em silêncio por alguns segundos segurando o microfone e olhando para a plateia. Este foi o trecho usado para espalhar falsamente que houve vaias ao presidente.

Em seguida, Janja se levanta, fica ao lado de Lula e afirma: “Olha o sósia ali de chapéu branco, de capacete branco”. Lula pergunta: “Cadê?”. E ela responde: “É muito igual”. Embora seja possível ouvir a fala de Janja no vídeo que viralizou, uma legenda completamente diferente do que ela disse foi inserida no vídeo, como se as pessoas gritassem para que o presidente fosse embora e a primeira-dama dissesse: “A gente não faz isso, não. Não pode ficar fazendo isso, não”.

Veja o trecho original: