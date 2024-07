Haddad não citou taxas e impostos em entrevista a Marília Gabriela; vídeo teve áudio editado

Investigado por: O Popular e Estadão.

Sátira: Vídeo em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, responde a perguntas de Marília Gabriela com referências a taxas e impostos é sátira. Na entrevista original, de 2013, ele era prefeito de São Paulo e conversou com a jornalista sobre temas políticos e relacionados à cidade.

Conteúdo investigado: Vídeo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a jornalista Marília Gabriela, no programa "De Frente com Gabi", do SBT. Nas respostas à entrevistadora, Haddad sempre menciona temas ligados a aumento de taxas e impostos.

Onde foi publicado: Instagram.

Conclusão do Comprova: É satírico o vídeo viral em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, responde a perguntas da jornalista Marília Gabriela com referências à cobrança de taxas e impostos. A postagem insere áudio em um trecho da entrevista de Haddad ao programa “De Frente com Gabi”, em 2013. Na época ele era prefeito de São Paulo.

A publicação altera o momento em que Marília faz um “jogo rápido”, quadro conhecido de seu programa, em que o entrevistado responde às perguntas sucintamente. Nesta montagem, o áudio, em tom satírico e com características de uso de inteligência artificial (sonoridade eletrônica na voz e falta de coordenação entre o áudio e a forma como a pessoa movimenta a boca), muda as perguntas de Marília e as respostas de Haddad.

Ao contrário do que mostra na peça viral, na entrevista real, Marília inicia o “jogo rápido” com Haddad com uma pergunta sobre o mensalão. Ela ainda pergunta ao então prefeito sobre Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e escolas públicas e privadas.

Na peça de desinformação, foram atribuídas à jornalista, por exemplo, as perguntas “um filme?”, “um momento no futebol?” e “um animal?”. As respostas de Haddad foram alteradas, respectivamente, para “o cobrador de impostos”, “cobrança de falta” e “leão”, esta última em referência ao imposto de renda. Nos comentários, parte dos internautas faz outras piadas sobre o assunto, como “um desenho: Bob Esponja Calça Taxada”, mas também há críticas ao ministro.

O episódio original da entrevista com Haddad está disponível no YouTube, dividido em quatro partes, sendo o “jogo rápido”, a última. Quando concedeu a entrevista ao SBT, Haddad estava nos primeiros meses à frente da Prefeitura de São Paulo. Na oportunidade, ele tratou de outros temas como estragos provocados pelas chuvas de verão, trânsito e política.

Ministro é alvo de memes nas redes sociais

Desde o início de julho, Haddad tem sido alvo de memes nas redes sociais com o intuito de criticar suas decisões à frente do Ministério da Fazenda (aqui, aqui e aqui). Apelidos como “taxad”, “zé do taxão” e “o taxador do futuro” são usados pelos internautas para se referir ao ministro. O contexto é de sanção de taxa de compras internacionais de até US$ 50 e debate de regulamentação da reforma tributária.

Mesmo com a repercussão, o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, minimizou o impacto dos memes e disse que Haddad está fortalecido e será conhecido por ações como ampliar isenção do Imposto de Renda e o cashback, medida para devolver imposto aos mais pobres, que está previsto na reforma tributária.

A reportagem entrou em contato com o autor da postagem, mas não houve retorno até a publicação.

Sátiras, para o Comprova, são memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 19 de julho, a publicação tinha 39,4 mil curtidas e 2,2 milhões de visualizações.

Fontes que consultamos: Assistimos no YouTube a entrevista original de Haddad a Marília Gabriela e comparamos as perguntas e respostas que constam na publicação. Também pesquisamos reportagens publicadas recentemente que mostram o contexto da onda de memes relacionadas ao ministro.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

