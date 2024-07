É montagem vídeo em que Lula diz querer roubar cachorro de criança

Investigado por: Correio de Carajás e Programa de Residência Comprova.

Sátira: É uma sátira o vídeo em que o presidente Lula (PT) diz para uma garotinha que gostaria de roubar o cachorrinho dela e sair correndo. Um perfil de conteúdos de humor fez uma montagem a partir de um vídeo postado pelo presidente em maio, quando ele visitou desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, e ali conversou com uma menina que estava com o animal. Sobre a gravação, foi inserido, no post investigado aqui, áudio de entrevista dele ao podcast PodPah em 2021, quando Lula disse que, quando pequeno, tinha vontade de comer maçãs argentinas que via na feira e, para tal, pensava em roubá-las e sair correndo.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra Lula conversando com uma menina enquanto segura um filhote de cachorro. Ele diz que tem vontade de “roubar e sair correndo”. O autor do vídeo colocou como título a frase “Queria roubar o cachorro da criança” acompanhada de um emoji chorando.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: É satírico vídeo viral no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece segurando um cachorro e falando: “Tinha vontade de roubar e sair correndo”. A postagem é uma montagem feita a partir de um vídeo de Lula sobreposto por um áudio extraído de uma entrevista ao podcast PodPah, em 2 de dezembro de 2021.

O vídeo original foi postado na conta oficial do presidente, no X, em 15 de maio de 2024. É possível ouvir a conversa entre Lula, que segura um filhote de cachorro, uma mulher e uma garotinha. Ele diz, originalmente: “Estava onde? Estava onde a madame?”, referindo-se ao cão.

A mídia original foi feita durante uma visita do presidente aos desabrigados pelas enchentes na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul (RS), em maio deste ano. Durante a visita a um abrigo para 1.500 pessoas, montado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Campus São Leopoldo (RS), ele anunciou um pacote de medidas para a reconstrução do estado. Uma matéria da Agência Brasil detalha que aquela era a terceira ida do presidente ao RS desde o início da crise climática.

É possível perceber, no post investigado, que há falta de coordenação entre a fala e a forma como Lula movimenta a boca. A cadência da voz e as palavras utilizadas na live do Podpah são semelhantes àquelas ouvidas no início do vídeo checado e é possível perceber um corte na fala logo após “tinha vontade de roubar”. Na entrevista, Lula diz “uma maçã” após essa frase, mas essa parte foi suprimida na peça viral, dando a entender que ele se referia ao cachorro da criança. O vídeo editado foi compartilhado em outras duas publicações, uma no YouTube e outra no Instagram.

Já a declaração de Lula, na qual ele afirma que “tinha vontade de roubar e sair correndo”, foi retirada de contexto. A versão sem cortes pode ser identificada na live do Podpah. A partir do minuto 1:22:26, ele diz: “Eu tinha vontade de comer uma maçã, naquele tempo tinha umas maçãs argentinas na feira. Eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo e comer. Eu não roubava com medo da minha mãe.” O presidente fez essa declaração para exemplificar a criação que recebeu, ao responder à pergunta de um dos apresentadores sobre por que, quando foi preso em 2018, ele não escolheu ir para outro país para escapar da prisão.

A reportagem entrou em contato com o autor da postagem, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Sátira, para o Comprova, é o meme, paródia ou imitação publicada com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros ou quando circulam por outros meios sem a identificação de conteúdo humorístico feita pelo autor.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 22 de julho, a publicação no TikTok tinha 3,2 milhões de visualizações e 88 mil curtidas.

Fontes que consultamos: Localizamos no X, a partir de busca no Google, a postagem com o vídeo original e a comparamos com o conteúdo da peça investigada. Também no Google pesquisamos por: “Tinha vontade de roubar e sair correndo – Lula”, e chegamos até outro meme que usava um recorte do vídeo do PodPah. Para encontrar o link da entrevista no YouTube, foi feita uma pesquisa reversa a partir de um print do vídeo citado anteriormente. Assistimos o conteúdo e identificamos o trecho do áudio que foi inserido na mídia falsa.

Esta verificação contou com a participação de jornalistas que participam do Programa de Residência no Comprova.