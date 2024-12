Foto de Lula com cabeça enfaixada é falsa e foi gerada por IA

Foto de Lula com cabeça enfaixada foi gerada por inteligência artificial - (crédito: Cadu Ibarra/CB)

É falsa a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com cabeça enfaixada. A foto que circulou nas redes sociais foi gerada com uso de inteligência artificial.

Conteúdo

Após o presidente passar por cirurgia de emergência por conta de uma hemorragia no crânio, perfis passaram a disseminar uma imagem de Lula sentado em uma cama de hospital, com roupa de paciente e a cabeça enfaixada. Contas responsáveis pela disseminação do conteúdo atribuíram a publicação da foto à primeira-dama Janja da Silva.

"URGENTE! Janja tira foto de Lula para mostrar que ele está vivo!", diz uma postagem.

A primeira-dama, no entanto, não publicou a foto nas redes sociais.

Fake news



A imagem de Lula com a cabeça enfaixada se trata de uma imagem falsa criada com uso de inteligência artificial. No canto inferior direito da foto, é possível observas o logotipo da Grok, ferramenta de IA generativa do X.

Também foi testada a imagem em sites que detectam o uso de ia generativa. Segundo o Hive Moderation, a probabilidade da foto se tratar de deep fake é de 97%. Já o TrueMedia apontou "evidências substanciais de manipulação".

Contexto

Na terça-feira (10/12), o presidente Lula precisou passar por uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia no crânio causada por um acidente doméstico em outubro. Na ocasião, o petista caiu no banheiro e bateu a cabeça.

O anúncio feito pelo Hospital Sírio-Libanês comunicou que Lula procurou atendimento após sentir dores de cabeça. Ele passou por uma trepanação, procedimento para drenagem da hemorragia. Segundo os novos boletins, o presidente está lúcido e não teve complicações após a operação.

Nesta quarta-feira (11/12), o hospital anunciou que o mandatário fará uma nova cirurgia, de baixo risco. A embolização de artéria meníngea, que objetiva conter o sangramento, já estava prevista no tratamento.