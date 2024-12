Autoridades reagem à notícia da nova cirurgia de Lula

Após uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia no crânio na última terça-feira (10/12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai fazer um procedimento para evitar novos sangramentos. O boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês na tarde desta quarta-feira (11/12) indicou que a embolização de artéria meníngea média, procedimento que o mandatário vai fazer, já era parte da "parte da programação terapêutica" e funciona como uma "complementação de cirurgia".



Embora a operação seja considerada de baixo risco, a idade do presidente, que completou 79 anos em outubro, gerou preocupação.

Nas redes sociais, políticos e integrantes do governo comentaram o novo boletim e desejaram uma boa recuperação ao presidente.

No Instagram, a primeira-dama do Brasil, Janja Silva, deu atualizações sobre o quadro do presidente. A socióloga afirmou que Lula "está se alimentando bem e recebeu a visita de familiares". "Hoje foi mais um dia tranquilo de recuperação do Presidente @lulaoficial e logo ele vai voltar renovado para seguir trabalhando pelo Brasil", escreveu.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil (Secom), Paulo Pimenta, que têm atualizado os seguidores sobre o estado de saúde de Lula, tranquilizou os usuários. "Presidente Lula se recuperando bem!", escreveu o ministro ao compartilhar novo boletim do petista no X.

Presidente Lula se recuperando bem! ???? https://t.co/oCnuK3NsWx — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) December 11, 2024

O senador Humberto Costa (PT-PE) também comentou o boletim. "Seguimos torcendo pela rápida recuperação do presidente Lula", escreveu.