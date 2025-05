Declarações públicas do papa Leão XIV não citam nem Lula nem Bolsonaro; vídeos foram criados com IA

Conteúdo investigado: Vídeos que afirmam que o papa Leão XIV fez elogios ao presidente Lula (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante discursos.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: É falso que o papa Leão XIV tenha feito comentários sobre o presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) durante algum dos discursos feitos depois que ele foi eleito como pontífice, em 8 de maio. Não há registros na imprensa nacional ou internacional desses elogios.

Um dos vídeos analisados afirma que, durante uma cerimônia “diante de milhares de fieis”, o papa teria dito que Lula é o melhor presidente do mundo e que o pontífice estaria preparando uma homenagem ao brasileiro. O papa Leão XIV fez seu primeiro discurso em 8 de maio, dia em que foi eleito. Na ocasião, ele falou sobre a promoção da paz e união, citou o Evangelho e a Ordem dos Agostinianos, da qual faz parte, e reverenciou o papa Francisco, que morreu em 21 de abril. Não houve nenhuma citação a Lula.

Depois de ter sido eleito, o papa Leão XIV se encontrou com cardeais, rezou a oração do Regina Caeli no balcão central da Basílica de São Pedro e fez reuniões com a imprensa mundial e com o Corpo Diplomático acreditado junto à Santa Sé. O portal GZH noticiou que, nessa última ocasião, o embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas, convidou o pontífice para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). O papa também discursou aos Irmãos das Escolas Cristãs e aos participantes no Jubileu das Igrejas Orientais. Em nenhum desses momentos, os discursos dele citaram Lula ou Bolsonaro.

O segundo vídeo analisado afirma que o papa Leão XIV teria feito uma oração na sua primeira missa na Praça de São Pedro e citado Bolsonaro como um dos líderes que apoiam a Igreja Católica. Um dia após ser eleito, o papa Leão XIV realizou uma missa para os cardeais eleitores na Capela Sistina, na qual não fez declaração do tipo. Vale destacar que a missa que marca o início do pontificado só será celebrada dia 18 de maio.

Os dois perfis do TikTok que divulgaram os vídeos usam Inteligência Artificial (IA) para narrá-los e costumam reproduzir uma série de conteúdos com histórias fantasiosas envolvendo personalidades midiáticas e acontecimentos políticos.

Várias das imagens reproduzidas são feitas por IA, como é o caso do vídeo que cita Bolsonaro. Em uma delas, o ex-presidente está ajoelhado e chorando em um banco de uma igreja. Na outra, ele está internado em um leito hospitalar e chorando. Nas duas imagens, a pele dele está com aspecto de cera, característica típica de imagens feitas por IA. Além disso, na imagem da igreja, Bolsonaro aparece sem o lábio superior. Já na imagem do hospital, o cateter usado por ele se funde à pele do pescoço.

O Comprova entrou em contato com os perfis do TikTok que publicaram os vídeos, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Alcance da publicação: Até 16 de maio, o vídeo no TikTok que fala de Lula tinha 1,2 milhão de visualizações e o que fala Bolsonaro tinha atingido a marca de 712,4 mil visualizações.

Fontes que consultamos: O Comprova buscou informações na imprensa nacional e internacional sobre citações do papa Leão XIV a Lula e Bolsonaro. Sites do Vaticano também foram consultados.

O novo papa e o Brasil

Em 2024, quando ainda era um cardeal, o papa Leão XIV gravou um vídeo com uma mensagem destinada ao Brasil. “Saúdo todos os irmãos agostinianos e toda a família de Santo Agostinho, os irmãos no Brasil. É uma grande alegria e uma bênção celebrar aqui em Roma a conclusão desta congregação. Que Deus os acompanhe sempre, obrigado pelo seu trabalho e que a bênção do Senhor os acompanhe sempre”, disse.

O recado ao Brasil foi gravado durante o V Congresso Internacional de Leigos Agostinianos, em 2024, sediado em Roma, na Itália. O vídeo voltou a circular recentemente, após o padre Marcelo Rossi publicá-lo em seu perfil no Instagram no dia 10 de maio.

O papa já esteve no Brasil em diferentes ocasiões, principalmente durante o período em que atuou como superior-geral da Ordem dos Agostinianos, entre 2012 e 2013, anos que também foram marcados pelo período de preparação e realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento ocorrido no Rio de Janeiro em 2013.

