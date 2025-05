Vídeo exibe história fictícia de que papa Leão XIV teria elogiado deputado brasileiro

Investigado por: Correio Braziliense e O Popular.

Falso: Vídeo que afirma que o papa Leão XIV citou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no primeiro discurso após o conclave é um conteúdo de ficção. Não há registros de falas do pontífice sobre o parlamentar ou sobre o contexto político do Brasil. Na legenda da postagem original, o autor indica que as histórias publicadas são “totalmente fictícias e produzidas exclusivamente para fins de entretenimento”.

Conteúdo investigado: Vídeo afirma que o papa Leão XIV citou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no primeiro discurso dele como líder da Igreja Católica. Postagem narra momento da suposta citação e resposta do parlamentar nas redes sociais.

Conclusão do Comprova: Vídeo que narra suposta citação do papa Leão XIV ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é falso. Na descrição do conteúdo publicado no YouTube, o perfil afirma que as histórias são “totalmente fictícias e produzidas exclusivamente para fins de entretenimento”.

“Qualquer semelhança com pessoas, eventos ou situações da vida real é puramente coincidência e não foi planejada. Essas histórias não têm a intenção de representar, sugerir ou fazer alusão a nenhuma ocorrência, indivíduo ou entidade existente”, destaca o canal do YouTube. Embora a legenda indique que a história é fictícia, não há menção sobre isso no próprio vídeo e comentários na postagem indicam que alguns espectadores tomaram o conteúdo como verdadeiro.

O vídeo traz uma montagem com imagem do papa Leão XIV ao lado de uma foto de Nikolas. As imagens são acompanhadas de uma narração. Segundo a publicação, o novo pontífice fazia o primeiro pronunciamento após o conclave, em 8 de maio, quando declarou que Nikolas era “não apenas um político, mas um sinal de esperança, coragem e integridade” e que o parlamentar deveria ser o próximo presidente eleito pelos brasileiros em 2026. Conforme o vídeo, a menção teria repercutido globalmente e Nikolas teria feito um pronunciamento oficial nas redes sociais.

Não há qualquer registro de fala sobre Nikolas ou sobre a política no Brasil na fala inaugural ou nos discursos seguintes do papa Leão XIV. No pronunciamento de 8 de maio, disponível na íntegra no site do Vatican News, o papa Leão XIV falou sobre o legado do antecessor, papa Francisco, e clamou pela paz.

Também não há publicações nas redes sociais do deputado federal sobre o novo líder da Igreja Católica.

Fontes que consultamos: O Comprova consultou as páginas oficiais do Vaticano e do papa Leão XIV, bem como os perfis nas redes sociais de Nikolas Ferreira. Também buscamos por repercussão na imprensa nacional e internacional.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já checou que supostas menções a Lula e Bolsonaro pelo papa Leão XIV foram criadas por inteligência artificial. Outras peças de desinformação sobre o novo pontífice circularam na internet. O Boatos.Org mostrou ser falso que Leão XIV tenha feito o “L”, já a AFP Checamos mostrou que o bispo de Roma não ignorou bandeira LGBTQIA+ em encontro com fiéis.