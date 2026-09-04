Lula não menosprezou garis durante evento em BH; discurso foi tirado de contexto

Fala do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) sobre garis é tirada de contexto em publicações no X e no Instagram - (crédito: Comprova)

Fala do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) sobre garis é tirada de contexto em publicações no X e no Instagram. Juntas, as postagens somam quase 2 milhões de visualizações. Os perfis citam trechos de uma declaração de Lula durante um evento em Belo Horizonte (MG), e insinuam que, na ocasião, ele teria menosprezado ou ofendido a categoria.

Apesar das postagens verificadas alegarem que houve um movimento nacional liderado pela categoria dos garis para deixar de recolher lixo de residências com bandeiras ou fotos do presidente Lula, o Comprova não identificou registros ou menções que confirmem a existência da suposta mobilização.

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O que Lula declarou de fato a respeito dos garis

Durante o Ato Nacional Mulheres com Lula, realizado no dia 29 de agosto, em BH, Lula discursou sobre a importância de buscar oportunidades de estudos para entrar no mercado de trabalho e afirmou: ‘Tudo na vida é uma questão da gente descobrir o potencial da gente. Quando eu passo na rua e eu vejo aquelas pessoas que trabalham colhendo lixo, é uma profissão muito pobre, porque não é uma profissão que dá orgulho. ‘Eu sou lixeiro’. O cara tem orgulho de falar ‘Eu sou engenheiro, eu sou médico’, mas lixeiro é uma coisa pobre de quem não pode estudar”.

No entanto, a gravação que circula nas redes sociais destaca apenas o trecho em que ele afirma que a coleta de lixo é uma profissão muito pobre e que não traz orgulho, omitindo a continuação da fala. Na sequência, o presidente afirmou que os trabalhadores de limpeza urbana exercem uma função essencial para a sociedade.

“Eu fico pensando se aquelas pessoas, que fazem a limpeza na rua, soubessem a importância do trabalho deles, se eles soubessem que se eles não tirarem lixo durante uma semana, as pessoas que não enxergam ele durante o dia inteiro vão passar a enxergar, a gente começa a mudar”, disse Lula.

Procurada pelo Comprova, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República orientou o contato com a assessoria da campanha eleitoral de Lula. O contato indicado não respondeu até a publicação desta checagem. Na apuração, o Comprova não encontrou registros que confirmassem a existência de um movimento organizado por trabalhadores da limpeza urbana para deixar de recolher lixo de residências com bandeiras ou fotos do presidente.

Veja as táticas de persuasão usadas nos posts

Apelo emocional: as publicações usam termos com forte carga emocional, como “fala preconceituosa”, para provocar indignação e estimular uma reação imediata do público.

as publicações usam termos com forte carga emocional, como “fala preconceituosa”, para provocar indignação e estimular uma reação imediata do público. Enquadramento (framing): os títulos apresentam o episódio a partir de uma interpretação específica sobre uma reação dos garis, “prometem não recolher mais lixo”, e na associação com Lula e o PT, direcionando a leitura do acontecimento antes mesmo de o leitor conhecer o contexto.

os títulos apresentam o episódio a partir de uma interpretação específica sobre uma reação dos garis, “prometem não recolher mais lixo”, e na associação com Lula e o PT, direcionando a leitura do acontecimento antes mesmo de o leitor conhecer o contexto. Ênfase visual: em uma das postagens, a palavra “não” aparece destacada em amarelo, assim como “recolher mais lixo em casas com bandeira de Lula ou do PT”. Isso faz com que a mensagem principal seja percebida rapidamente, mesmo por quem não leia o restante.

em uma das postagens, a palavra “não” aparece destacada em amarelo, assim como “recolher mais lixo em casas com bandeira de Lula ou do PT”. Isso faz com que a mensagem principal seja percebida rapidamente, mesmo por quem não leia o restante. Polarização política: as publicações associam diretamente a situação a “Lula” e “PT” e um suposto preconceito com a profissão de coletor de lixo, o que estimula uma reação de grupos favoráveis ou contrários ao presidente.

as publicações associam diretamente a situação a “Lula” e “PT” e um suposto preconceito com a profissão de coletor de lixo, o que estimula uma reação de grupos favoráveis ou contrários ao presidente. Generalização/representatividade: a imagem e o texto apresentam a reação atribuída aos garis como elemento central da narrativa. Isso pode levar o leitor a interpretar a situação como uma reação coletiva, dependendo de como a informação original é apresentada.

a imagem e o texto apresentam a reação atribuída aos garis como elemento central da narrativa. Isso pode levar o leitor a interpretar a situação como uma reação coletiva, dependendo de como a informação original é apresentada. Apelo à indignação: a combinação entre trabalhadores da limpeza, uma suposta fala preconceituosa e símbolos partidários cria uma narrativa de conflito social e político, o que aumenta o potencial de compartilhamento.

Fontes consultadas: O Comprova fez uso de ferramentas de busca reversa para encontrar registros sobre movimentos da categoria dos garis, assim como o vídeo original do Ato Nacional Mulheres com Lula, em Belo Horizonte, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na ocasião.

Por que o Comprova contextualizou este assunto: o Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições. Quando detecta nesse monitoramento um tema que está sendo descontextualizado, o Comprova coloca o assunto em contexto. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais: o Estadão Verifica já havia feito uma checagem semelhante sobre o assunto e concluído que estava fora de contexto. O UOL também fez a verificação dos posts enganosos que circulavam em redes sociais reproduzindo o discurso de Lula.