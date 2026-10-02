Vídeo antigo de padre contra o PT é usado fora de contexto como convocação para eleição de 2026 - (crédito: Reprodução/Comprova )

Ao contrário do que afirmam vídeos publicados no X e no TikTok, o padre José Augusto Souza Moreira não convocou os fiéis da Igreja Católica a não votar no Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2026. O vídeo é um recorte de uma transmissão ao vivo realizada no dia 5 de outubro de 2010, na TV Canção Nova. Na ocasião, o sacerdote afirmou: “No PT eu não voto”, referindo-se à ex-presidente Dilma Rousseff, que, na época, disputava o segundo turno das eleições.

Sermão é antigo e descontextualizado

Diante da repercussão do sermão, a representação da ex-presidente afirmou, na época, que o padre teria emitido opiniões ofensivas contra ela e o partido. “Dentre outras afirmações falsas e ofensivas, de cunho difamatório e calunioso, o referido padre afirma que o PT é a favor da interrupção de gestações indesejadas”, diz o texto. Por conta disso, Dilma e a coligação pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o tempo de 15 minutos como direito de resposta, a ser transmitido no horário matutino, assim como foi a transmissão do sermão. A Canção Nova ofereceu oito minutos em um acordo extrajudicial, mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, rejeitou o acordo e afirmou que caberia à Justiça Eleitoral decidir sobre eventual direito de resposta.

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Em resposta, a Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação, divulgou nota afirmando que a instituição “não apoia, não subsidia e não possui vínculos com partidos e candidatos”. A entidade também disse não ter autorizado as declarações do sacerdote sobre o PT e ressaltou que elas representavam apenas a opinião dele.

Posicionamento da CNBB

Questionada pelo Comprova sobre as orientações e manifestações da Igreja Católica no Brasil em relação às eleições, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) respondeu que, diante de posicionamentos de padres nas redes sociais, a orientação é procurar a assessoria de comunicação da diocese ou da congregação à qual o sacerdote pertence para esclarecer as manifestações.

A entidade também ressaltou que os bispos reafirmam o compromisso da Igreja com a promoção da vida, da dignidade humana e do bem comum, além de destacarem a importância da participação consciente dos cidadãos no processo eleitoral.

Atualmente como está o padre

Nascido em 1966 e natural de Maraú (BA), José Augusto continua atuando como sacerdote da Canção Nova, em São Paulo. Em 2026, a comunidade divulgou sua participação em eventos e atividades religiosas, incluindo a Quaresma de São Miguel Arcanjo e o Rebanhão.

O sacerdote tem um canal no YouTube com 238 mil inscritos, onde compartilha homilias, pregações, catequeses e formações em áudio e vídeo.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil responsável pela publicação da postagem no X pertence a um homem que vive na Flórida, nos Estados Unidos, e trabalha com “consultoria estratégica com Expertise Executiva e Real Estate”. O usuário está ligado à empresa Conexão USA, focada em investimentos em dólar e planejamento imobiliário para quem deseja se mudar para os Estados Unidos.

Com 254,2 mil seguidores, o perfil segue outros 209 mil usuários no X. Grande parte dos perfis seguidos se apresentam como pastores ou alinhados com a vertente política da direita conservadora. As publicações da página analisada no X misturam vídeos de casas nos Estados Unidos, compartilhamentos de notícias e postagens sensacionalistas contra Lula e outras autoridades do governo federal e do Supremo Tribunal Federal (STF). O usuário deixa claro seu posicionamento político a favor do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e também realiza correntes de orações.

A questão religiosa, porém, está mais presente no perfil do Instagram do mesmo usuário. O usuário divulga preces em posts gerados por inteligência artificial (IA) e também mantém, nesta rede social, outros posts que divulgam seu trabalho na Conexão USA.

O Comprova contatou o usuário pelo Instagram, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

O vídeo analisado nesta verificação também foi divulgado no TikTok por outro perfil. O usuário costuma publicar vídeos relacionados à pregações de autoridades da igreja católica e também faz postagens contra Lula e o PT.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O vídeo apresenta a descontextualização de um discurso do sacerdote, datado de 2010, reunindo elementos verdadeiros, mas apresentados de forma enganosa e como se fossem atuais. Com isso, a publicação cria a impressão de que o sacerdote estaria fazendo uma convocação aos católicos para que não votassem no PT, estabelecendo uma falsa conexão entre a fala original e o contexto eleitoral.

A publicação também utiliza o apelo à autoridade, ao recorrer à figura de um líder religioso para dar mais peso à mensagem. A própria manchete, “Urgente. Padre convoca toda a Igreja Católica para não votar no PT”, reforça essa narrativa ao transformar a fala de um sacerdote em uma suposta orientação para toda a Igreja. Como o vídeo mostra o padre falando sobre o PT e dizendo que não votaria no partido, quem recebe o conteúdo sem conhecer o contexto e a data da gravação pode acreditar que se trata de uma declaração recente e que a fala representa uma posição oficial ou geral da Igreja Católica.

Fontes que consultamos: O Comprova investigou o perfil responsável pela publicação no X e no TikTok. Entramos em contato com a TV Canção Nova e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para obter um posicionamento sobre o caso. Além disso, consultamos uma matéria da IstoÉ sobre a repercussão da manifestação do Padre José Augusto nas eleições de 2010. O Comprova também pesquisou a nota divulgada pela Fundação João Paulo II e não a encontrou no site oficial da Canção Nova, mas seu conteúdo foi reproduzido por outros veículos e páginas na internet, inclusive por fontes que fizeram críticas ao posicionamento da emissora no episódio.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova checou publicações de desinformação religiosa sobre o posto de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, também verificou que Lula não disse que vai fechar igrejas caso seja eleito, como sugere mensagem e que áudio pró-Bolsonaro é de apóstolo da igreja Bola de Neve, e não do padre Fábio de Melo.