Vídeo não mostra Lula sendo hostilizado no interior de SP; imagens são de protesto na Albânia. - (crédito: reprodução/comprova )

O veículo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi hostilizado com uma chuva de ovos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em 5 de setembro, ao contrário do que aponta um vídeo compartilhado no X. Em 9 de setembro a publicação já havia alcançado mais de 2,3 milhões de visualizações. Na verdade, o registro se refere a uma onda de protestos na Albânia, conhecida como Revolução dos Flamingos, e não à chegada de Lula ao interior paulista.

A partir de uma busca reversa feita pela ferramenta InVID, foi possível identificar publicações de julho de 2026 com uma gravação similar à do vídeo descontextualizado. O movimento na Albânia levou milhares de pessoas às ruas para contestar a construção de um empreendimento turístico de luxo associado à família de Donald Trump, numa zona ambientalmente protegida.

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Ao observar as sinalizações de trânsito que aparecem na publicação, também é possível concluir que o vídeo não foi gravado em território brasileiro, uma vez que as placas não correspondem ao padrão de sinalização vertical de regulamentação definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

O petista esteve no interior de São Paulo em um ato político que reuniu aliados, como o candidato a governador Fernando Haddad (PT) e as candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB). O comício levou cerca de 8 mil pessoas, de acordo com o levantamento da Polícia Militar. Além do evento, Lula também visitou o futuro campus da Universidade de São Carlos (UFSCar), onde conversou com professores e estudantes.

Ao Comprova, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) afirmou que não houve, em nenhuma das agendas cumpridas pelo presidente, qualquer ato semelhante ao do post no X.

Quem criou a postagem e qual é o seu interesse na disseminação do conteúdo?

A postagem foi criada por um perfil que se identifica como conservador e possui 1.103 seguidores na plataforma X. A conta já publicou outros conteúdos desinformativos e/ou com tom sarcástico sobre o cenário político no Brasil, alinhados a pautas e posicionamentos associados à direita.

O Comprova fez o uso de ferramentas de busca reversa além de pesquisar pelo nome do perfil e também pelo nome completo em outras plataformas como Instagram, TikTok e Facebook para comparar resultados e identificar perfis que provavelmente pertençam à mesma pessoa, mas não encontrou mais informações.

Quais táticas de persuasão foram utilizadas pela publicação?

O post possui como tática principal a alteração no enquadramento (framing) da cena, pois o vídeo é apresentado dentro de uma narrativa específica (a de que Lula teria sido alvo de hostilidade em São José do Rio Preto), direcionando a interpretação do público antes que ele conheça a verdadeira origem das imagens.

Além disso, também é possível identificar o apelo emocional e polarização política, pois ao vincular o vídeo a Lula a publicação explora as divisões políticas atuais e incentiva reações de apoio ou rejeição ao presidente por parte do público. Como a narrativa sugere uma demonstração de rejeição popular ao presidente, apela para a indignação ou celebração do usuário que está vendo o conteúdo.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já checou diversos posts com vídeos falsos ou tirados de contexto para desinformar a respeito de Lula. Recentemente, verificou conteúdo que descontextualiza fala dele em relação a garis. Aos Fatos e AFP também verificaram conteúdos semelhantes.

Notas da comunidade: Usuários sinalizaram no X que o vídeo está descontextualizado e a inteligência artificial da plataforma escreveu: “O vídeo compartilhado não foi gravado no Brasil e não mostra o presidente Lula em São José do Rio Preto. A gravação contém sinalizações viárias típicas da Europa. A visita de campanha de Lula à cidade ocorreu normalmente”, escreve a nota, seguida do link para a matéria de O Globo sobre o ato de Lula em São José do Rio Preto.