Não é verdade que Lula tenha proposta para aumentar salário mínimo para R$ 3 mil; vídeos são feitos com IA. - (crédito: Reprodução/Comprova )

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não propôs um aumento do salário mínimo para R$ 3 mil, diferentemente do que mostram vídeos gerados por inteligência artificial (IA) no TikTok. Os conteúdos seguem a mesma linha de posts recentemente verificados pelo Comprova que usavam a imagem do candidato Flávio Bolsonaro (PL) falando do salário mínimo no mesmo valor.

Os vídeos seguem um padrão, em que exibem a figura do presidente ao lado de pessoas comuns (uma policial, um militante do PT e um motoboy). “Acha certo um salário mínimo de R$ 3 mil por mês? Se sim, aperta todos os botões ao lado, principalmente na cruz, e comenta justiça”, dizem os supostos indivíduos que aparecem ao lado de Lula.

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As publicações apresentam selos de aviso de mídia gerada por inteligência artificial (IA) que foram aplicados pela plataforma ou pelos próprios perfis.

O Comprova apurou que, no plano de governo protocolado pela candidatura do petista no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disponível no portal Divulgacand, há cinco menções sobre a “política de valorização do salário mínimo”, porém, não há menções a valores específicos. O plano cita a manutenção da política de valorização do salário mínimo, com reajuste acima da inflação, como um dos instrumentos de combate às desigualdades.

Para 2027, o governo prevê um aumento de R$ 120 no valor do salário mínimo, que é de R$ 1.741, conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLN 24/26). O valor definitivo deve ser conhecido no fim de 2026, após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até novembro.

Em outras situações neste ano, Lula defendeu novas políticas de aumento do salário mínimo, mas sem citar qualquer plano de reajuste para R$ 3 mil. Em janeiro, durante o evento de 90 anos da criação da iniciativa salarial, o presidente defendeu a adequação do salário mínimo ao Produto Interno Bruto (PIB). Já no final de agosto, o Valor Econômico apurou que integrantes da equipe econômica do petista seriam favoráveis a um reajuste diferenciado do salário mínimo para os trabalhadores da ativa e dos benefícios previdenciários e assistenciais vinculados ao piso, tema que o Comprova também verificou.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova?

Entre as publicações mais recentes de dois dos perfis analisados há conteúdos de apoio ao presidente – inclusive um deles tem a foto de Lula na imagem de perfil. Já uma terceira conta, que possuía o mesmo teor político, passou a publicar vídeos voltados ao futebol. Juntas, os posts acumulavam, até o dia 18 de setembro, mais de 239 mil curtidas.

Ao identificar o período de atividade dos perfis, verifica-se que os três iniciaram postagens de teor político em julho de 2026.

O Comprova tentou contato com os três perfis analisados, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. Nas publicações, há pedidos para que os espectadores sigam os perfis, o que amplia a base de seguidores e pode aumentar o potencial de remuneração pelo TikTok.

Por que as pessoas podem ter acreditado

As publicações investigadas usam informações verdadeiras (o salário mínimo ser tema de campanha e sancionado pelo presidente) para associar a imagem de Lula a uma informação falsa, dando aparência de compromisso oficial sem apresentar fonte ou declaração verificável. Além disso, na tentativa de convencer o público, os desinformadores usam IA para criar uma situação que pode parecer um registro real.

Já o pedido para “apertar todos os botões ao lado” é uma chamada à ação, enquanto a pergunta sobre um valor específico explora apelo emocional e ancoragem, pois apresenta uma cifra atraente e tenta associá-la diretamente a Lula.

Como identificar vídeos gerados por IA

Vídeos criados ou alterados por inteligência artificial podem parecer cada vez mais reais. Por isso, não basta observar isoladamente a imagem e procurar algum erro evidente. A verificação deve considerar o vídeo, o áudio, a origem do conteúdo e o contexto em que ele foi publicado.

No site do Comprova, é possível ter acesso a dicas para saber se um conteúdo foi manipulado e não espalhar desinformação.

Veja alguns passos que podem ajudar a identificar uma possível manipulação:

Observe rosto, boca e movimentos

Verifique se os movimentos do rosto acompanham naturalmente a fala. Alterações nos olhos, dentes, boca, cabelo ou contorno do rosto podem indicar manipulação. Observe mãos, dedos e braços, que podem apresentar deformações ou mudanças repentinas.

Preste atenção ao áudio

Confira se a voz é compatível com quem aparece no vídeo e se não há mudanças repentinas no tom, na velocidade ou na qualidade.

Procure inconsistências na imagem

Observe cenário, iluminação e sombras. A pessoa pode ter nitidez diferente da do ambiente, enquanto sombras, reflexos e fontes de luz podem não seguir a lógica da cena. Textos, placas, números e logotipos também merecem atenção, pois sistemas de geração de imagem podem deformar letras ou alterar elementos entre cenas.

Use detectores de IA como uma etapa da verificação

Existem ferramentas que analisam vídeos em busca de sinais associados a conteúdos sintéticos ou manipulados. Entre as opções gratuitas estão o NVIDIA Synthetic Video Detector e ferramentas independentes como CheckReal e FauxLens, que oferecem análise de vídeos sem cobrança em determinadas condições.

Sistemas como o SynthID, do Google DeepMind, inserem marcas d’água digitais invisíveis em conteúdos gerados por IA para identificar sua origem artificial.

Fontes que consultamos: O Comprova utilizou ferramentas de detecção de IA da Hive Moderation e a SynthID da Gemini para a análise dos conteúdos. Também consultou o plano de governo de Lula publicado no TSE, assim como declarações do candidato sobre o salário mínimo veiculadas na mídia. A equipe ainda entrou em contato com os perfis do TikTok, mas não obteve resposta.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Como afirmado acima, recentemente o Comprova verificou posts semelhantes usando a imagem de Flávio Bolsonaro. Sobre o uso de IA, o projeto já checou que perfis no TikTok usam a tecnologia para disseminar desinformação sobre política e também que vídeo de estudante atacando Lula e Alexandre de Moraes usou imagens geradas pela ferramenta.