Deputada eleita nega post sobre fechar igrejas divulgado por Nikolas Ferreira

Conteúdo analisado: Em 8 de outubro de 2026, Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG) reeleito, afirmou que já virou “voto demais” ao utilizar um suposto post feito por Ana Elisa, também deputada federal (PT-MG) eleita. A captura de tela mostra uma publicação que a parlamentar teria feito no antigo Twitter (hoje, X) pedindo para Lula (PT) fechar as igrejas e que “crente só faz m****”.

Onde foi publicado: X.

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Comprova Explica: O perfil da deputada no X está fora do ar. Sem o acesso à fonte original do suposto post feito por Ana Elisa, não é possível verificar a veracidade ou não do conteúdo. O Comprova já desmentiu anteriormente que Lula tenha anunciado o fechamento de igrejas. Trata-se de uma desinformação recorrente sobre o presidente.

De acordo com a equipe da parlamentar, a página no X foi desativada para proteger Ana Elisa de ataques racistas e ameaças de morte e de estupro, que se intensificaram após a publicação de Nikolas Ferreira. Apesar de aliados de Lula também terem pedido o fechamento das redes de Ana Elisa, após a repercussão do post de Nikolas e a recuperação de postagens antigas da deputada, ela afirma que suspendeu sua conta para encaminhar todas as mensagens de ataque à Polícia Federal. Em 9 de outubro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu à Polícia Federal uma investigação do caso.

Apesar de não ser possível checar a autenticidade do post no X, outras publicações antigas da deputada com teor semelhante foram salvas no Archive Today (1, 2, 3 e 4), uma plataforma de arquivamento da web que permite aos usuários salvar cópias permanentes de URLs. O Comprova não localizou o conteúdo apresentado pelo deputado e identificou ao menos dois posts de 2023 em que a deputada comenta sobre o fechamento das igrejas (1 e 2).

A assessoria de Ana Elisa afirmou ao Comprova que o post no X divulgado por Nikolas Ferreira é falso e que ela jamais defendeu o fechamento de igreja alguma. Além disso, a equipe também destaca que o suposto post seria de 2022, quando a deputada ainda tinha 17 anos.

Sobre as outras publicações antigas identificadas pelo Comprova, a assessoria confirma a autenticidade, mas pontua que a maioria é de quando Ana ainda era menor de idade e que foram tiradas de contexto. “Ana assume o que escreveu, retrata-se e pede desculpas a quem se sentiu ofendido, mas é importante que se diga: aos 21, já não pensa como antes”, diz em nota. Confira aqui a nota na íntegra.

Após o ocorrido, a parlamentar declarou que acionará a Justiça Eleitoral e o Ministério Público contra o deputado do PL e contra todos que disseminaram o conteúdo. O Comprova também entrou em contato com a assessoria de Nikolas Ferreira, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta checagem.

Quem criou a postagem e qual é o seu interesse na disseminação do conteúdo?

Nikolas foi o primeiro a publicar o print que atribuía a Ana Elisa uma declaração que associava ao governo Lula de apoiar o fechamento de igrejas evangélicas. No X, a postagem de Nikolas já contava com mais de 1 milhão de visualizações até o dia 9 de outubro. O deputado é evangélico e ligado à Igreja Batista da Lagoinha.

No mesmo dia, outro deputado do PL também postou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram, com 1,5 milhão de seguidores, em que afirmava que Lula fecharia as igrejas. O vídeo, até o fechamento deste texto, contava com mais de 374 mil visualizações.

O Coletivo Bereia, que checa notícias de contexto religioso, mostrou que a circulação desse conteúdo falso é mobilizada por um grupo pequeno de perfis alinhados à direita. De acordo com o Bereia, 321 posts de maior engajamento, publicados por apenas 181 contas, responderam sozinhos por 6,2 milhões das 8 milhões de visualizações com a falsa narrativa.

Quem é Ana Elisa?

Eleita como deputada federal com a idade mínima exigida pela Constituição, 21 anos, Ana Elisa é estudante de Direito e iniciou sua carreira política neste ano ao se candidatar para o cargo. Ela recebeu cerca de 524, 2 mil votos, a segunda mais votada para o cargo em Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas, que acumulou mais de 3,1 milhões.

Com 4,7 milhões de seguidores no Instagram até o dia 14 de outubro, a parlamentar eleita tem grande atuação nas redes sociais, onde aborda temas como racismo, feminismo, direitos sociais e política. Após ser eleita, ela foi convidada para ser consultora da campanha de Lula nas redes sociais, em 7 de outubro, um dia antes da publicação de Nikolas.

Quais as táticas de persuasão usadas pela publicação?

A publicação no X apresenta indícios de descontextualização, apelo emocional, polarização política e religiosa para induzir o público a conclusões enganosas sobre o posicionamento de uma deputada eleita.

Ao mostrar uma captura de tela atribuída a Ana Elisa, supostamente publicada em 2 de outubro de 2022, com uma crítica às igrejas, o texto associa o conteúdo à ideia de que Lula fecharia templos religiosos.

Ao comentar “já virei voto demais com isso aqui” juntamente com a imagem, o autor busca mobilizar o eleitorado por meio de apelo à emoção e polarização, ao apresentar uma mensagem potencialmente ofensiva à comunidade cristã, capaz de provocar indignação e reforçar antagonismos políticos e religiosos.

Fontes que consultamos: O Comprova buscou por posts no X de Ana Elisa salvos em bancos de arquivamento de websites, como Archive Today e WayBackMachine. Também entrou em contato com as assessorias de imprensa dos políticos Nikolas Ferreira e Ana Elisa. Além de acessar reportagens de veículos jornalísticos.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já mostrou que um vídeo de Lula foi editado para parecer que o petista defende fechamento de igrejas e que um suposto elogio de papa Leão XIV a Nikolas Ferreira se trata de história de ficção. Além disso, a recente polêmica de Nossa Senhora da Aparecida foi explicada pelo Comprova.

Notas da comunidade: Não há notas da comunidade, mas, nos comentários da publicação de Nikolas, um usuário pergunta ao Grok, inteligência artificial da plataforma, se o print do post é verdadeiro. O Grok apresenta uma apuração semelhante a do Comprova: “Não há confirmação do post original de 2/10/2022 em arquivos públicos. Ana Elisa nega a autoria e chama o print de montagem. Posts reais dela de 2023 ironizando o tema (“cadê o kit gay e o fechamento das igrejas?”) estão arquivados. Conta desativada”.