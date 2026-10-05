Gráfico que mostra 60% de chance de vitória para Flávio é de um site de apostas, não de instituto de pesquisas. - (crédito: Reprodução/Comprova )

Conteúdo analisado: Post afirmando que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) estaria com mais de 60% das intenções de voto e, Lula (PT), cerca de 30%.

Onde foi publicado: Instagram.

Contextualizando: Flávio Bolsonaro (PL) não aparece com mais de 60% das intenções de voto em pesquisas eleitorais, ao contrário do que pode dar a entender publicação em canal oficial de Pablo Marçal. Os dados apresentados na postagem, feita neste sábado (3) no Instagram, referem-se a indicadores da plataforma de apostas Polymarket, que não utilizam a mesma metodologia ou critérios exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em pesquisas eleitorais.

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A Polymarket é uma plataforma de mercado de previsões baseada em criptomoedas, em que usuários podem apostar em eventos futuros, como resultado de eleições, partidas esportivas e até cenários de guerras. Uma investigação do Aos Fatos também mostrou que a própria campanha do Flávio e outros candidatos tem compartilhado as apostas da Polymarket como pesquisas oficiais. A legislação eleitoral proíbe a divulgação de dados que não sejam das pesquisas registradas.

A postagem mostra um gráfico com o título “Eleição Presidencial do Brasil” e o logo da Polymarket, em que Flávio aparece com 60% e Lula com cerca de 30%, sem indicar o que as porcentagens representam. O post ainda afirma: “Deu ruim para o PT. O STF proibiu esse site e ele nunca errou uma eleição”. Desde abril deste ano, a plataforma está proibida de ofertar e divulgar serviços no Brasil após proibição do governo federal.

Diferentemente do que aponta a plataforma de mercado de previsões, as pesquisas eleitorais mais recentes mostram os candidatos do PL e do PT empatados no primeiro turno dentro da margem de erro. O Datafolha, divulgado neste sábado (3), por exemplo, aponta Lula com 45% das intenções de voto e Flávio com 42%. Já a Quaest indica 46% para o petista e 45% para o candidato do PL.

Para a realização de pesquisas eleitorais, o TSE estabelece uma série de informações que devem ser entregues ao órgão para a avaliação. Entre elas, estão o contratante, a metodologia, o plano amostral dos entrevistados, a margem de erro, o nível de confiança e o questionário. As probabilidades calculadas pela Polymarket não atendem nem se incluem nesse cenário.

O Comprova já explicou como são as metodologias e processos envolvidos nas pesquisas.

Quem fez a postagem e qual é o seu interesse na disseminação do conteúdo?

A publicação foi feita pelo perfil oficial de Pablo Marçal no Instagram. Com 13,9 milhões de seguidores, Marçal é empresário e já se candidatou à Prefeitura de São Paulo em 2024. Nas eleições deste ano, ele chegou a tentar registrar sua candidatura para a Presidência, mas ela foi rejeitada pelo TSE.

Até 2032, Marçal está inelegível por ter sido condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por ofertar gravações de vídeos para vereadores e prefeitos em troca de doações em dinheiro. Sem poder concorrer nas eleições de 2026, Marçal faz parte da equipe de campanha de Flávio Bolsonaro e tem publicado conteúdos de apoio à candidatura do PL para a Presidência.

O Comprova entrou em contato com o Pablo Marçal pela DM do Instagram, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

Por que as pessoas podem ter acreditado?

Ao não oferecer o contexto completo dos números apresentados no gráfico que trata das eleições presidenciais, a postagem induz o usuário a relacionar as porcentagens às pesquisas eleitorais. Além da descontextualização sobre a natureza dos dados, o post ainda não esclarece que a Polymarket, indicada como fonte do gráfico, é uma plataforma de apostas, e não um instituto de pesquisa.

Outra tática de convencimento presente no material é o apelo emocional atrelado à polarização, uma vez que se utiliza de termos como “comunista” para se referir ao candidato do PT e aciona um senso de urgência com as frases “Vai ser loucura amanhã. Compartilhe, pq o povo acordou”. O viés de confirmação, tendência a aceitar melhor informações que confirmem crenças próprias, também pode ter levado apoiadores de Flávio a acreditar na postagem.

Fontes que consultamos: O Comprova buscou informações em sites jornalísticos e os resultados das pesquisas eleitorais mais recentes.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Nestas eleições, o Comprova verificou que a rejeição de 68% a Lula no Paraná é real, mas não indica “derrota iminente”, diferentemente do que afirma o post. Na seção Comprova Explica, você lê detalhes sobre métodos usados em pesquisas eleitorais.