Mega-Sena: sorteio deste sábado (20/1) acumula e prêmio chega a R$ 38 milhões

Sem ganhadores, o prêmio Mega-Sena deste sábado (20/1) acumulou para o próximo sorteio, na terça-feira (23/1), e chega a R$ 38 milhões. Os números sorteados no concurso 2678 da loteria foram: 10 - 13 - 16 - 18 - 37 - 54.

No sorteio que aconteceu nesta noite na Avenida Paulista, em São Paulo, 76 apostas acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 41.657,90. O número de apostas com quatro acertos foi de 5.455. Os jogadores que acertaram a quadra do sorteio devem levar R$ 829,12 cada. Mais informações podem ser conferidas na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o resultado da Mega-Sena 2678 deste sábado; prêmio é R$ 31 milhões

A Caixa Econômica Federal também sorteou, neste sábado, os concursos 6346 da Quina, 3009 da Lotofácil, 2044 da Timemania, 865 do Dia da Sorte e 114 da +Milionária.