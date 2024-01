Inmet alerta para chuvas e tempestades em 16 estados; veja quais

Segundo o Inmet uma das áreas mais afetadas pelos acumulo de chuva no sábado será a faixa leste de São Paulo, que inclui a capital e região metropolitana - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Dezesseis estados brasileiros estão em zonas de risco de alerta para chuvas intensas e tempestades neste sábado (20/1), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Foram emitidos dois tipos de alerta: o amarelo, que indica perigo potencial de chuvas, e o laranja, de perigo para as chuvas.

Dez estados estão com os dois alertas: Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Os outros seis estados estão com alertas ou laranjas ou amarelos. Veja abaixo:

Amarelo

Acre

Bahia

Goiás

Rio Grande do Sul

Tocantins

Laranja

Paraná

Ainda de acordo com o Inmet, neste sábado as áreas mais afetadas pelos maiores acumulados diários de chuva devem ser a faixa leste de São Paulo, que inclui a capital e região metropolitana, além de áreas do litoral, onde a chuva poderá variar de 80 milímetros (mm) a 100 mm.

No domingo, a expectativa é de que as chuvas mais volumosas ocorram entre o litoral norte paulista e áreas do sul e leste do estado, além das regiões da serra do Rio de Janeiro e na Zona da Mata de Minas Gerais, onde poderá chover de 70 mm a 90 mm em alguns pontos.

*Com informações da Agência Brasil