Covid-19: taxa de transmissão continua em alta no DF

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Neste sábado (18/9), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) confirmou 794 novas infecções por covid-19 em relação à sexta-feira (17/9). Nas últimas 24h, foram notificadas mais seis mortes, das quais duas ocorreram hoje — uma mulher e um homem. Já são 10.273 vidas perdidas desde o início da crise sanitária. A unidade da federação soma 484.499 casos; 466.836 (96,3%) estão recuperados.



O Boletim Epidemiológico, disponibilizado pela Saúde, mostra também que a taxa de transmissão está em 1,06, o que significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 106. O valor é acima do indicado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, se menor que 1, a epidemia tende a acabar; para taxa de transmissão maior que 1, a epidemia avança. No entanto, a pasta reforça que “é necessário avaliar os resultados obtidos pelo cálculo da taxa de transmissão em conjunto com outros indicadores epidemiológicos e assistenciais."

No DF, as maiores incidências da doença estão nos grupos de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos, respectivamente. Do total de casos, 34.277 (7,1%) residem em outras unidades federativas, sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção desses casos, com 27.998 (5,8 %).

UTIs

Em relação a taxa de ocupação dos leitos da unidade de terapia intensiva (UTI) adulta, o índice é de 65,74%, com 71 dos 148 leitos ocupados, 20 aguardando liberação e 20 bloqueados. Além disso, 77 pessoas estão na lista de espera da rede pública, sendo que 7 são de pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19.

Na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos adultos é de 79,63%, com 131 dos 179 leitos destinados aos pacientes infectados com o covid-19 ocupados e 15 bloqueados.