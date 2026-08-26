Inadimplência é sinal de Alerta para dificuldades de empresas e consumidores

A notícia recentemente divulgada sobre o recorde de 9,1 milhões de empresas inadimplentes no País, segundo dados da Serasa Experian, é mais um sinal de alerta para as dificuldades que vêm atingindo empresas e famílias, avalia a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Dados do Banco Central também apontam que a inadimplência entre as empresas atingiu o maior patamar para meses de junho em nove anos. A maior parte dos CNPJs negativados pertence a pequenos e microempreendedores, justamente os que têm menos margem para suportar um ambiente econômico adverso.

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Ao mesmo tempo, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da CNC, vem registrando, neste ano, níveis recordes de endividamento e, especialmente, de inadimplência dos consumidores. Em julho, 82% das famílias estavam endividadas, o que significa menos espaço no orçamento para consumir além do básico.

“Para o empresário, é um alerta direto: há menos demanda, crédito caro e margens mais apertadas”, avalia o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “Quando consumidores e empresas enfrentam dificuldades ao mesmo tempo, fica evidente que o ambiente para consumir, investir e empreender já vem se estreitando há bastante tempo.”

Segundo Tadros, medidas como a renegociação de dívidas dos consumidores, embora aliviem momentaneamente, não resolvem por si só. “Essas iniciativas precisam estar coordenadas com ações que permitam ao Banco Central promover a queda dos juros, para que sejam dadas as condições de equilíbrio para quem consome, produz, investe e gera empregos”, afirma.

Prêmio Sesc de Literatura divulga vencedores em edição que teve recorde de inscritos

O Prêmio Sesc de Literatura anuncia os vencedores da edição 2026: na categoria romance, o ganhador foi A vontade das coisas mortas, escrito por Mariana do Nascimento Ramos, do Distrito Federal; em Conto, o livro A replicação do sangue, de autoria de Anacã Agra, da Paraíba; e em poesia, Geografia do desconforto, de Guilherme de Miranda Ramos, de Alagoas.

Neste ano, o prêmio bateu recorde histórico de inscrições com 2.969 obras, sendo 1.203 de poesia, 960 romances e 806 livros de contos. As obras foram selecionadas por especialistas convidados para cada categoria.

Criado para incentivar novos talentos da literatura nacional, o Prêmio Sesc de Literatura é voltado exclusivamente a autores inéditos, ou seja, aqueles que nunca tiveram livros publicados na categoria para a qual concorrem.

Os vencedores têm seus livros publicados pela Editora Senac Rio e recebem uma premiação em dinheiro no valor de R$ 30 mil. Além disso, circulam pelo País em uma programação composta por eventos como clubes de leitores, bate-papos com o público e eventos literários.

Os premiados Anacã Agra, Mariana Ramos e Guilherme de Miranda Ramos (foto: Divulgação.)

Rede de inovação nacional do Senac é lançada em evento no Rio Grande do Sul

Porto Alegre foi escolhida para o lançamento da Rede Senac de Inovação, iniciativa de abrangência nacional que aproxima empresas gaúchas de instituições de ensino e pesquisa, startups e profissionais para desenvolver soluções voltadas aos setores de comércio, serviços e turismo.

A apresentação foi realizada no dia 17 de agosto, na sede do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-RS, e reuniu empresários, representantes de sindicatos e dirigentes do Sistema Comércio. A proposta é transformar demandas das empresas em projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e educação profissional, ampliando a participação do setor produtivo no ecossistema de inovação.

A Rede Senac de Inovação reúne 14 Departamentos Regionais, 19 núcleos de pesquisa aplicada e 16 polos de inovação, com centros especializados em áreas como Inteligência Artificial, Experiência do Varejo e Tecnologia da Saúde. A estrutura aumenta a conexão entre formação profissional e demandas das empresas.

A rede também prevê parcerias com universidades, centros de pesquisa, startups, estudantes e outros integrantes do ecossistema de inovação, além de encontros com Federações e Sindicatos Empresariais.

Empresas interessadas em apresentar desafios podem cadastrar suas demandas no portal da Rede Senac de Inovação.

Apresentação da iniciativa na sede da Fecomércio- RS, em Porto Alegre (foto: Carlos Macedo)