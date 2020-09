Japão orienta pilotos a filmar e analisar Ovnis, após conversa com os EUA

HR Humberto Rezende

O ministro da Defesa do Japão, Taro Kono, instruiu as forças de defesa aérea do país a "gravar em câmera" qualquer objeto voador não identificado (Ovni) que encontrarem e "analisá-lo o máximo possível", informou a agência de notícias Kyodo News.



A orientação foi passada na segunda-feira (14/9) e é resultado de conversas que Kono teve com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, que visitou o Japão em agosto.

A medida tomada pelo governo japonês representa uma nova frente de cooperação na área de defesa entre os dois países. Os militares japoneses também devem analisar imagens de Ovnis que receberem da população.

Kono, lembra a agência de notícias japonesa, havia declarado em ocasiões anteriores que "não acredita em Ovnis". O governo japonês, agora, parece adotar uma mudança de postura em relação ao assunto, seguindo os passos dos aliados americanos.

Vídeos de Ovnis confirmados em abril

Em abril passado, o Pentágono admitiu a autenticidade de três vídeos que mostram objetos estranhos no espaço aéreo dos Estados Unidos. Os vídeos (assista abaixo) tinham sido divulgados em 2017 na internet, mas passaram-se quase três anos para que fossem confirmados como verdadeiros.

Após a confirmação das imagens (que podem ser baixadas no site do Comando de Defesa Naval americano — com os títulos Flir, Go fast e Gimbal), o Departamento de Defesa dos EUA anunciou a criação da Força-Tarefa para Fenômenos Aéreos não Indentificados.

Ao anunciar a nova orientação às forças aéreas japonesas, o ministro Kono disse que ainda serão definidos os procedimentos a serem adotados quando tais objetos forem localizados e filmados no céu do Japão.

Não se sabe, portanto, se o governo japonês pretende liberar as imagens para o público. Até o momento, o país asiático não admite a detecção de nenhum Ovni. Em junho passado, uma filmagem que exibia um objeto estranho sobrevoando o país provocou alvoroço.

Ovnis x alienígenas

Valem lembrar que a denominação Ovni, para militares de todo o mundo, não tem o significado de naves tripuladas ou comandadas por alienígenas. São, como a nomenclatura deixa clara, objetos voadores cuja natureza não é clara.

No âmbito da cooperação entre EUA e Japão, por exemplo, as autoridades mencionam novos tipos de ameaças, como os drones.

