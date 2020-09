Bebê nasce durante voo e ganha viagens de graça pelo resto da vida

CB Correio Braziliense

(crédito: EgyptAir/ reprodução)

No meio de um voo, que seguia do Cairo, capital do Egito, a Londres, na Inglaterra, uma mulher entrou em trabalho de parto e teve o bebê a bordo. O fato ocorreu na quinta-feira (17/9) da semana passada e a criança ganhou da companhia aérea viagens de graça pela vida inteira.

O voo da EgyptAir tinha duração de cinco horas. Segundo a companhia, o piloto pediu um pouso de emergência em Munique, na Alemanha, quando soube que a mulher estava tendo contrações. Mas o bebê nasceu antes do pouso. Um médico que estava a bordo que fez o parto.

A mãe se chama Hiyam Nasr Naji Daaban e é do Iêmen. A companhia anunciou no Twitter o presente para o novo cliente.