Novo emir do Kuwait presta juramento após a morte do xeque Sabah

AF Agência France-Presse

(crédito: Yasser Al-Zayyat / AFP)

O novo emir do Kuwait, Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, prestou juramento nesta quarta-feira (30/9) para substituir o meio-irmão, o xeque Sabah, que faleceu na terça-feira (29/9) nos Estados Unidos aos 91 anos, depois de ostentar o poder durante 14 anos neste rico país petroleiro do Golfo.

O novo emir, de 83 anos, que era príncipe herdeiro, prestou juramento no Parlamento. O Kuwait iniciou um período de luto nacional de 40 dias.

O corpo do xeque Sabah, considerado um grande mediador e o arquiteto da política externo do Kuwait moderno, deve chegar ao país nas próximas horas. Ele faleceu na terça-feira em Minnesota (norte dos Estados Unidos), onde estava em tratamento médico desde julho.

De acordo com o Palácio Real, o funeral será "limitado aos parentes do emir", uma medida provavelmente destinada a evitar grandes multidões em plena pandemia de coronavírus.

O xeque Sabah conhecia bem a política internacional e sempre se destacou por sua diplomacia em um Golfo atormentado por mais de cinco décadas de crises e conflitos que afetaram o país.

Atravessou a guerra Iraque-Irã (1980-1988), durante a qual seu país era um aliado de fato de Bagdá. Depois viveu a tempestade da invasão do Kuwait pelas tropas de Saddam Hussein em 1990 e as crises dentro do Conselho de Cooperação do Golfo.

Os líderes mundiais e os kuwaitianos elogiaram o legado do falecido emir, cujo país é um grande aliado dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, ao mesmo tempo que mantém boas relações com o Irã.

O xeque Nawaf, que ocupou altos cargos durante décadas neste país membro da OPEP, assume o posto no momento em que o Kuwait enfrenta as consequências da crise do coronavírus, que provocou uma forte queda dos preços do petróleo e graves consequências econômicas para os Estados do Golfo.

Nascido em 1937, o xeque Nawaf é o quinto filho do xeque Ahmed Al-Khaber Al-Sabah, que governou o Kuwait de 1921 até sua morte em 1950. Nomeado príncipe herdeiro em 2006, ele serviu como ministro da Defesa em 1990, no momento da invasão do emirado pelas forças iraquianas de Saddam Hussein.

A guerra do Golfo terminou em 1991 com a intervenção dos Estados Unidos à frente de uma coalizão militar internacional.

Após a libertação do Kuwait, o xeque Nawaf foi nomeado ministro de Assuntos Sociais e Trabalho antes de assumir a presidência da Guarda Nacional em 1994.

Voltou ao governo como ministro do Interior em 2003.

O novo emir é popular na família reinante Al-Sabah e teria sido uma opção de consenso. Também goza de uma reputação de modéstia.

O filho do xeque Sabah e o ex-vice-primeiro-ministro Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, um peso pesado da política kuwaitiana, ocupam posições de destaque para a eventual designação como príncipes herdeiros.